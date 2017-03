Chihuahua– Las declaraciones de exfuncionarios priístas de la administración pasada, llevaron al arresto del exalcalde de Chihuahua Javier Garfio Pacheco, el exsecretario de Educación Ricardo Yáñez Herrera y el exdirector de Hacienda Gerardo Villegas Madriles, todos acusados de peculado.De acuerdo con lo expuesto en audiencias por el agente del Ministerio Público, Francisco González Arredondo, de la Unidad de Atención a Delitos Patrimoniales, los exfuncionarios, algunos acogidos bajo la figura de ‘testigos protegidos’, aportaron datos contra los hoy detenidos.El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Guillermo Dowell Delgado, dijo que de los testigos que declararon en contra de los exfuncionarios detenidos, identifica al menos a Raúl Chávez Espinoza como un priista.Sin embargo, subrayó que desconoce si él o las otras personas identificadas como testigos en la investigación penal realmente declararon en contra de los exfuncionarios y los términos en los que lo hicieron, ya que teme que hayan sido presionados para conservar su trabajo.“En este momento no los identifico como priistas, posiblemente lo sean o lo hayan sido, pero lo que sí puedo decir que tenemos el dato de mucha gente que entrando el nuevo gobierno fue presionada para que declararan lo que fuera con tal de conservar el trabajo y que muchas de estas personas renunciaron porque no estaban dispuestas a inventar nada porque se trató de una cacería de brujas”, dijo.En la audiencia del martes pasado llevada a cabo contra Ricardo Yáñez por el presunto desvió de la cantidad de 246 millones de pesos, el fiscal dijo textualmente que las personas que habían aportado datos en su contra fueron “Raúl Chávez Espinoza, Olga Beltrán, Juan Pablo García, Ever Arámbula, Miguel Valdez, Alma Alarcón, Mayra Caro”, entre otros.También se citaron “personas con resguardo de identidad” bajo la clave “T701/2017” y otras.En la formulación de cargos contra exalcalde Javier Garfio también se citaron testigos protegidos de la Secretaria de Hacienda con claves sólo conocidas por el Tribunal Oral, quienes proporcionaron información relevante a la FGE para llevar a cabo las acusaciones.Garfio es acusado de peculado al atribuírsele la venta de terrenos por una cantidad inferior de 328 millones 687 mil 665 pesos al costo real, a favor de empresarios particulares en el ejido Labor de Terrazas, delito que según cometió en el 2012 cuando era secretario de Obras Públicas estatal.Entre los exfuncionarios priistas de César Duarte que declararon contra los hoy detenidos, está el excontralor Raúl Chávez Espinoza y otros “testigos bajo identidad reservada” de la Secretaría de Hacienda.El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Guillermo Dowell Delgado, no recriminó que alguna persona declare en casos que se encuentran bajo investigación, porque consideró que si alguien conoce de la comisión de un delito tiene la obligación de colaborar con la autoridad, independientemente de su afiliación política, pero siempre que lo haga sin presiones de ningún tipo y diga la verdad.En el caso de Chávez Espinoza, comentó que “entiende que ha sido priista” desde hace varios años porque ha estado vinculado con el partido y gobiernos anteriores, porque fue Oficial Mayor en el Congreso del Estado cuando Patricio Martínez García era gobernador.De acuerdo con antecedentes periodísticos, Chávez fue Oficial Mayor del Congreso del Estado de 1998 a 2003; posteriormente fue director de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua, de la que también fue rector en 2004 a 2010.En abril de 2015 fue designado por el exgobernador César Duarte como nuevo secretario de la Contraloría del Estado, cargo que ocupó hasta el final de ese sexenio, por lo que también participó en el equipo de transición con el gobierno electo que ahora encabeza Corral Jurado.En el caso de los testigos protegidos que no fueron identificados, el dirigente priista pidió ser cautelosos, porque afirmó que se trata de una figura acotada por la ley, porque muchos buscan de esa manera “limpiar sus culpas”. (Staff/ El Diario)

