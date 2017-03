Comparece fiscal ante diputados federales

Ciudad de México— El fiscal de Chihuahua, César Augusto Peniche Espejel, informó a diputados federales que existen “tres casos activos de agresión a periodistas” en la actual administración estatal, dos por homicidio y uno por ataque a balazos.Sobre el asesinato de Miroslava Breach Velducea, corresponsal de La Jornada, dijo que se consolida toda la información encontrada y que falta establecer quién o quiénes pudieron haberlo ordenado, así como la identidad de la persona que realizó los disparos.Expuso que la revisión de las videocámaras cercanas al domicilio de la periodista ayudó a identificar el vehículo utilizado para trasladar al asesino, lo que permitió localizar el automóvil y el cateo de un domicilio.En ese lugar obtuvieron evidencia que permitió conectar con una cartulina dejada en el lugar del crimen, agregó.“Encontramos en aditamentos electrónicos información que resulta importante para el desarrollo de la investigación”, dijo.“Tenemos la identidad cuando menos de la persona que intervino con la elaboración de la cartulina y con el traslado de la persona que ejecutó a Miroslava”, dijo.Agregó que hay un compromiso por parte del Gobierno del Estado de atender de manera debida los hechos y que los colaboradores de Breach Velducea cuentan con custodia permanente.El funcionario compareció ayer ante integrantes de la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación de la Cámara de Diputados.La presidenta del organismo, Brenda Velázquez Valdez, dijo que para esta reunión “se tenía confirmada la participación del titular de la Feadle, quien hasta el viernes confirmó su asistencia, pero hoy (ayer) por la mañana informó que no podría acudir a la reunión con esta Comisión Especial”.Durante el encuentro Peniche Espejel expuso el caso de Jesús Adrián Rodríguez Samaniego, víctima de homicidio en la ciudad de Chihuahua en diciembre pasado.Aseguró que está trazada la identificación de la persona que pudo haber ordenado el homicidio, además de que se presume que pudieron haber sido motivos de índole diferente a su labor periodística.Peniche Espejel dijo que el tercer caso es el de un periodista de la Sierra de Chihuahua, en el que dispararon a su casa y no hubo ninguna consecuencia en su persona.“Inmediatamente se dispuso una custodia personal para protegerlo; se están llevando a cabo las investigaciones, no tenemos más datos en este momento que nos puedan conducir a la identidad de los atacantes”, explicó.Por su parte, la presidenta de la Comisión Especial, Brenda Velázquez Valdez, formuló un llamado al Gobierno federal para que garantice la vida, seguridad e integridad de los periodistas.En un comunicado exhortó a los fiscales estatales y a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) para que los hechos contra este gremio no queden impunes.La legisladora solicitó que en el próximo Presupuesto de Egresos de la Federación se contemplen los recursos necesarios que faciliten el funcionamiento del mecanismo de protección a periodistas.En la reunión con diputados de la Comisión Especial también participaron el fiscal estatal de Oaxaca y el Quinto Visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

