Paran labores agentes estatales en NCG

Nuevo Casas Grandes— Por más de seis horas la ciudad estuvo sin vigilancia policiaca ante el paro de labores que efectuaron elementos de la Policía Estatal Única, comisionados a cubrir la Dirección de Seguridad Pública Municipal, en demanda de falta de apoyos, bonos prometidos y falta de gasolina para trabajar.La manifestación obligó a que el director de la Policía Estatal Preventiva de la Zona Norte se trasladara de Ciudad Juárez a Nuevo Casas Grandes, a fin de establecer un diálogo con los elementos inconformes. El problema fue solucionado de manera parcial, pero fue suficiente para que reanudaran las labores."Cuando se nos trajo aquí se estableció el compromiso de que nos darían un bono extra de 2 mil pesos, pero desde el 20 de febrero que nos hicimos cargo de Seguridad Pública y hasta el día de hoy no ha habido nada, además de que estamos gastando de 2 a 3 mil pesos mensuales en gastos personales de gasolina y hospedaje porque tampoco nos han cubierto esas necesidades", sentenció uno de los inconformes.Al respecto, se agregó que en diferentes comisiones que cumplen los agentes de la Policía Estatal Única, se les proporciona vehículo, gasolina y hasta viáticos para hospedaje, pero ahora que están en Nuevo Casas Grandes realizando labores preventivas, no sólo se ha incumplido en la bonificación, sino que además les han suspendido los otros gastos que ellos mismos deben sufragar por estar fuera de casa."Otro aspecto es el de las vacaciones, tenemos periodos vacacionales de enero a junio y de julio a diciembre, pero desde que estamos aquí no se nos ha dejado salir y al menos con la visita ahora del director de la Policía Estatal Preventiva Zona Norte, ya se formuló el compromiso que a partir del próximo mes que está por comenzar, nos darán vacaciones de tres elementos por turno", indicó otro de los quejosos.Así, con la palabra de sus jefes de que se cumplirían los compromisos iniciales, hoy se reanudaron labores, pero de manera temporal, pues en caso de que la situación continúe así, los agentes señalaron que acudirán a la ciudad de Chihuahua a hacerle saber al gobernador Javier Corral lo que está sucediendo en Nuevo Casas Grandes.

