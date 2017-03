Paran policías estatales en NCG

Nuevo Casas Grandes– Agentes estatales que desde febrero tomaron el control de la vigilancia en el municipio, pararon labores en reclamo a un bono mensual que les prometió la Fiscalía General."Cuando se nos trajo aquí se estableció el compromiso de que nos darían un bono extra de 2 mil pesos, pero desde el 20 de febrero que nos hicimos cargo de Seguridad Pública hasta el día de hoy no ha habido nada”, dijo uno de los policías inconformes.Aseguraron que tampoco se les está apoyando con los gastos de hospedaje y gasolina, por lo que ellos han invertido de su bolsillo hasta 3 mil pesos en el último mes.El vocero de la Fiscalía General del Estado (FGE) Carlos Huerta, confirmó que hay agentes inconformes y aseguró que hoy personal de Asuntos Internos acudirá a Nuevo Casas Grandes a tratar con los manifestantes.El paro laboral duró por más de seis horas, hasta que acudió a dialogar con los manifestantes el director de la Policía Estatal, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, quien se comprometió a atender sus reclamos.Agregó que en las diferentes comisiones que cumplen los agentes de la Policía Estatal Única, se les proporciona vehículo, gasolina y hasta viáticos para hospedaje.Dijo que ahora que están en Nuevo Casas Grandes cumpliendo labores preventivas, no sólo se ha incumplido en la bonificación, sino que además les han suspendido los otros gastos que ellos mismos deben sufragar por estar fuera de casa.Sin embargo los agentes en protesta denunciaron que no les han apoyado con los gastos ni respetado sus vacaciones.“Tenemos períodos vacacionales de enero a junio y de julio a diciembre, pero desde que estamos aquí no se nos ha dejado salir”, dijeron.Otro de los quejosos dijo que el director de la Policía Estatal Preventiva Zona Norte se comprometió a que a partir de abril se dará vacaciones a tres elementos por turno.Elementos estatales tomaron el control de la seguridad en seis municipios del noroeste el pasado 18 de febrero tras un acuerdo publicado por el Estado.El acuerdo 80/2017 del 15 de febrero del 2017 señala que con el propósito de restaurar el orden y la paz públicos, se asume de manera inmediata y temporal el mando de la Policía Municipal y de Vialidad y Tránsito de los municipios de seis municipios, entre ellos Casas Grandes y Nuevo Casas Grandes.En el acuerdo signado por el gobernador del estado, Javier Corral Jurado, el secretario general de Gobierno, César Jáuregui Robles y el fiscal César Augusto Peniche se señala que se instruye a la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo Estatal para que, en su caso, realice las ampliaciones presupuestales necesarias. (Staff / El Diario)

