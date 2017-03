Rigor con apego a la ley, exigen

La Operación Justicia para Chihuahua encabezada por el gobernador Javier Corral Jurado –que va tras una presunta red de corrupción vinculada con el exmandatario César Duarte Jáquez– debe asegurar a la ciudadanía que la ley será aplicada con rigor, coinciden funcionarios, analistas y representantes de la Iniciativa Privada.Al amparo de este operativo, la Fiscalía General del Estado (FGE) ha detenido a tres exfuncionarios de Duarte Jáquez acusados del delito de peculado y, además, va contra el exgobernador, quien, señaló Corral Jurado, se refugia en El Paso para no ser capturado.El alcalde, Armando Cabada Alvídrez, dijo que espera que el exgobernador, César Duarte Jáquez, haga frente a la sociedad, y que quienes se hayan equivocado “que paguen y vayan a la justicia”.Dijo que como chihuahuense desea que se haga justicia, “que si algún gobernante abusó de su puesto y obtuvo recursos de manera indebida que se lleve ante la justicia, que se castigue por supuesto, yo sí soy uno más de los millones de mexicanos que estamos exigiendo justicia en ese sentido”.Expuso que hasta el momento únicamente el Congreso del Estado y la Fiscalía General han solicitado al Municipio apoyo sobre información del Plan de Movilidad Urbana (PMU), “y nosotros hemos entregado absolutamente toda la información que nos han pedido”.“Hoy en mi condición más que nunca confirmo mi convicción de ser un hombre transparente y honesto como lo he sido todavía mi vida, y quien se haya equivocado que pague y que vaya ante la justicia”, declaró.Duarte tendrá eventualmente que caer “en las áreas de impartición de justicia que correspondan, incluida la cárcel”, dijo ayer el subsecretario de Gobierno estatal, Ramón Galindo Noriega.Si el líder estatal del PRI, Guillermo Dowell, cree verdaderamente que la orden de aprehensión contra el gobernador priista es solo “una cortina de humo”, entonces, “¿por qué huyó?”, agregó.Se podría esperar que César Duarte diera la cara, que no se escondiera en el extranjero si no tiene nada qué temer, pero está prófugo y eso es incorrecto, informó. “Eso, de entrada, nos parece que deja clara y manifiesta una culpabilidad”, expresó.El analista político Eduardo Borunda Escobedo consideró que estas acciones son delicadas y polémicas porque se trata de actos que ejecuta el Gobierno del Estado de Chihuahua, por lo cual pueden convertirse matices políticos y partidistas.“En todo caso, habrá de ser el Poder Judicial el que deslinde responsabilidades y establezca hasta dónde se cometieron actos en perjuicio de la sociedad chihuahuense. Ellos van a tener la última palabra para establecer si son acorde a derecho o no las detenciones”, dijo.A juicio de José Luis Rodríguez Chávez, representante de la asociación Ciudadanos Vigilantes, si Corral Jurado no hubiera llevado a cabo estas operaciones, su imagen se hubiera ‘caído’ por completo.“Esos ases que Corral traía bajo la manga los tuvo que sacar en este momento por lo del golf, lo de Osorio Chong, la muerte de la periodista, por todo lo que se le ha estado complicando en su gobierno. Pero más que una ‘vendetta’, fueron los tiempos. El compromiso de Corral en su campaña fue detener y encarcelar a César Duarte”, comentó.Hernán Ortiz Quintana, director de Ciudadanos por una Mejor Administración Pública (CIMAP), señaló a su vez que lo que la ciudadanía demanda es que si alguien cometió algún delito, las autoridades lo sancionen.El presidente local de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), Raúl De León Apraez, dijo que “si se les tiene comprobado (el delito a Duarte Jáquez), que se ejecute la orden; es una promesa de campaña del gobernador Javier Corral y se le aplaude que esté cumpliendo con esa iniciativa, donde a cualquier funcionario de cualquier color que se le compruebe malversación de fondos y recursos públicos tenga que pagar”.El presidente local de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Rogelio González Alcocer, señaló que las medidas deberán estar sujetas al cumplimiento de la ley con delitos comprobables y no revanchismos políticos.“Si es por justicia que se dé lo que se tenga que hacer, si son revanchas políticas no creo que sea lo correcto”; en cualquiera de los caso comentó esto tiene que ocurrir “siempre y cuando determinen los juzgados qué es lo que va a pasar, que lo que están haciendo no se salga del marco de la ley es perfecto”.El presidente local de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Juárez, Jesús Andrade Mejorada Sánchez, aseguró que están de acuerdo con las medidas tomadas contra Duarte Jáquez, sin embargo, reconoció que es una sorpresa que las promesas de campaña de Corral Jurado se empiecen a cumplir. (Con información de: A. Castañón/H. Carrasco/F. Aguilar/A. Rubio)