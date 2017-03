Evalúan regreso de Galicia al Ayuntamiento

Dijo que no se descartaba dicha posibilidad ya que la separación del cargo era provisional para tender su asunto jurídico que enfrenta por las lesiones de los dos menores que actualmente aún se encuentran en el Hospital Infantil.Según el reporte, el funcionario conducía a exceso de velocidad por la carretera a Cuauhtémoc cuando regresaba de un evento oficial en la zona rural, posteriormente se impactó con otro vehículo que dejó graves a los niños de seis y cinco años respectivamente, quienes según las versiones, se encuentran en mejores condiciones y fuera de peligro.El 15 de marzo Galicia anunció su salida del Gobierno para no involucrar a la administración municipal.Ese mismo día El Diario publicó una nota en la que se informó que Galicia de Luna dio positivo al examen de alcoholemia que le fue practicado el día del accidente por parte del médico legista del Departamento de Averiguaciones Previas (DAP), de acuerdo con fuentes extraoficiales de la Fiscalía General del Estado.“Puede volver a otro puesto, o en el mismo, tal vez”, fue lo que dijo la mandataria municipal al ser cuestionada sobre la situación del ahora ex titular de Desarrollo Rural, por lo que el único motivo de haber dejado su puesto era para no entorpecer las investigaciones en este caso.Hasta el momento existe un encargado de despacho, que es el subdirector de dicha dependencia, Mauro Parada, quien está al frente.Aunque Galicia de Luna ya no es servidor público, se le ha visto en varias dependencias municipales hablando de asuntos laborales, especialmente dentro de los preparativos para la Sesión de Cabildo que se efectuará hoy en el Seccional de Guadalupe, por lo que no se descarta que regrese a la misma dirección y/o alguna otra.

