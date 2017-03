Atribuyen homicidio a grupos de Sonora

Las investigaciones que ha realizado la Fiscalía General del Estado con relación al homicidio de Miroslava, apuntan a que el homicidio pudo ser ordenado en represalia por informaciones que publicó la periodista en el diario La Jornada, del que era corresponsal.Por el momento la autoridad tiene identificados a dos de los probables involucrados en el atentado contra la periodista, entre ellos el propietario del vehículo de quien se sabe es originario de Chínipas, de donde también era originaria Miroslava Breach.Fue la mañana del jueves pasado cuando la periodista salía de su casa a bordo de una camioneta y un hombre le disparó a corta distancia con una pistola 38 super.Desde ese día el personal de la Fiscalía inició las investigaciones y gracias a las grabaciones de cámaras de seguridad de algunos domicilios cercanos a la casa de la periodista fue como la autoridad recabó información del vehículo utilizado por los asesinos.Después de cuatro días de investigación, el domingo pasado la policía ubicó el auto de los homicidas en una cochera de una vivienda ubicada en la colonia Villas del Rey y no en la colonia Revolución, como inicialmente se había dicho.El auto asegurado es un Chevrolet, línea Malibú, color gris, con “cola de pato” y como seña particular tiene una calcomanía de una manzana color blanco en el vidrio posterior.El vehículo no contaba con reporte de robo, por lo que la Policía recopiló toda la información con relación a la unidad y es como supieron que pertenece a una persona oriunda de Chínipas.Además del propietario del carro, también se identificó a otro hombre involucrado en los hechos, así como al probable autor intelectual y sólo faltaría la identidad del autor material.Peritos de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR), aseguraron una grabación de voz de la periodista Miroslava Breach Velducea, la cual fue encontrada dentro de un equipo de cómputo localizado en el interior de un domicilio de la colonia Revolución, donde el pasado domingo, agentes federales y estatales realizaron un cateo.En ese mismo domicilio fue hallado el vehículo Malibú de color plata que utilizaron los presuntos homicidas al cometer el atentado el pasado 23 de marzo, en el exterior del domicilio de la comunicadora.Fuentes allegadas a la dependencia federal informaron que el pasado domingo cuando se realizó el cateo llegaron al lugar el propio gobernador Javier Corral Jurado y el fiscal General, César Augusto Peniche Espejel a encabezar las diligencias.Las autoridades estatales y federales encontraron la vivienda abandonada, pero aseguraron diversas evidencias, según trascendió extraoficialmente.Con respecto a los moradores, se reportó que hasta antes del cierre de esta edición estaban plenamente identificados y eran buscados por la Policía, pues podrían tener una relación directa con los dos hombres, el autor material del crimen quien se observa en los videos llevando la cartulina y al parecer el arma, asimismo el conductor del vehículo quien utilizaba gafas oscuras al momento del escape.En el domicilio (cuya ubicación no ha sido revelada), no fue localizada el arma .38 súper que se utilizó en el cruce de las calles José María Mata y Río Aros, para privar de la vida a la reconocida periodista corresponsal en esta ciudad del periódico La Jornada y columnista de El Norte de Ciudad Juárez.Con respecto al vehículo localizado, los peritos trabajaban en la obtención de huellas dactilares que ayudarán a la posible identificación de los responsables, y éste fue trasladado a las instalaciones del Complejo Estatal de Seguridad Pública.redacció [email protected]

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.