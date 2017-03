Ordenan arresto de Duarte; ‘se esconde en El Paso’

El mandatario señaló que su antecesor ‘es un prófugo de la justicia’ y que huyó a El Paso, Texas en Estados Unidos para evadir su arresto.“Sabemos que César Horacio Duarte Jáquez, quien ya ahora es un prófugo de la justicia, ha huido a la ciudad de El Paso, Texas, para evitar su captura, incumpliendo así su palabra empeñada de hacer frente a los señalamientos de corrupción que profusamente se le han venido haciendo a él y a su equipo de colaboradores”, dijo Corral.Corral aseguró que se harán las gestiones para que se pida la detención de César Duarte en Estados Unidos, con fines de extradición. “Hacemos votos para que sea expulsado bajo la cláusula de repatriación por pernicioso e indeseable de aquel país”, apuntó.Ayer El Diario trató de contactar al exgobernador a través de sus allegados, a quienes se les pidió le externaran la solicitud de entrevista, sin embargo hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.“Durante mi mensaje de toma de protesta como gobernador constitucional del Estado, ofrecí a todos los chihuahuenses llevar ante la Justicia a César Duarte y sus cómplices… dije que el que roba desde el Gobierno, no sólo se roba unos centavos o unos millones, se roba oportunidades, se roba la esperanza, se roba los derechos de la gente que aspira a una vida mejor”, expuso ayer Corral en un video que difundió en su perfil de Facebook.Añadió que las detenciones que se han efectuado hasta el momento forman parte de la operación “Justicia para Chihuahua”.“Derivado de las órdenes de aprehensión de distintos jueces, la Fiscalía General del Estado ha logrado ya la detención de tres exfuncionarios del primer círculo del exgobernador César Duarte, acusados del delito de peculado”, dijo.Recalcó que esto es el inicio de un proceso y de una estrategia jurídica en la que van por toda la red de corrupción política que se tejió durante la pasada administración, exfuncionarios y particulares que fueron parte de un diseño de delincuencia organizada para el enriquecimiento personal.Indicó que el suplente del fallecido diputado federal Carlos Hermosillo, Antonio Enrique Tarín García, quiso, sin éxito, tomar protesta como diputado al Congreso de la Unión, en el Palacio Legislativo de San Lázaro en la Ciudad de México, lo que fue frenado por una mayoría de diputados de distintos grupos parlamentarios.“Ambos personajes, prófugos de la justicia, tratan de evitar su captura, recurriendo a métodos reprobables por la ética política, uno internándose en los Estados Unidos de Norteamérica y, otro, tratando de refugiarse en el fuero constitucional…”.… “Hacemos un llamado a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que no otorgue a un perseguido por la justicia, la protección del fuero que dificultaría en este caso evidentemente, enfrentar con prontitud a la justicia de Chihuahua y adelantamos que de darle facilidades para protestar el cargo, iniciaremos el Juicio de Procedencia”, recalcó. (Orlando Chávez / El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.