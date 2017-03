Pacta Estado publicidad con Televisa

El Gobierno del Estado hizo un pacto comercial con Televisa en Chihuahua para la prestación de servicios de publicidad este año y pagarles un total de 13.9 millones de pesos para la “transmisión y difusión” de sus “materiales”.

De acuerdo con una copia del documento firmado por el coordinador de Comunicación Social, Antonio Pinedo Cornejo, del cual El Diario tiene en su poder una copia, se trata de un “Contrato de Prestación de Servicios Publicitarios”, en el que se establece un calendario de pagos mensuales por 1 millón de pesos más IVA, a partir del 15 de febrero de este año.Pinedo Cornejo, confirmó ayer la firma del documento, pero reiteró en varias ocasiones que no se trata de un “contrato oficial”.“No es un contrato ¿o cómo decírselo?, no es el contrato que nosotros vamos a hacer con una serie de… apartados, condiciones y todo, un contrato completo, eso es una hojita en la que yo acepté hacer un contrato por 12 millones de pesos más IVA y ya estamos haciéndolo con todos los demás (medios), incluidos ustedes”, dijo.Esta decisión contrasta con la postura del gobernador Javier Corral Jurado, que desde su toma de protesta ofreció a los chihuahuenses que no habría “convenios de publicidad” para acabar “con el dispendio del dinero público a los medios”.Además, pese a que el gobernador afirmó apenas la semana pasada “bajo promesa de decir verdad” que ni él ni si gobierno habían firmado convenio alguno de publicidad con ningún medio impreso o electrónico, nacional o local, el vocero estatal afirmó ayer también que la negociación y el convenio comercial lo hizo con la venia y autorización del titular del Poder Ejecutivo en el estado.“Él fue el que me dijo: sí, como no, te autorizo a, en principio, iniciar la negociación por un monto de esta dimensión; yo inicié las negociaciones con Televisa por instrucciones, ya con la venia del gobernador”, sostuvo Antonio Pinedo a El Diario en entrevista telefónica.Explicó que desde el 18 de enero de este año sólo firmó una “carta compromiso” con la televisora en Chihuahua para contratar publicidad oficial para este año fiscal por un total de 13 millones 920 mil pesos, con IVA, pero aseguró que a la fecha no lo han pagado nada.El portavoz anticipó que ya se encuentra en trámite con otros medios de comunicación, entre ellos El Diario, para hacer contratos de publicidad oficial anuales por un monto total máximo de 136 millones de pesos.“Que quede muy claro: no existe contrato, no existe ningún contrato, no hay ningún contrato con Televisa ni con ninguna otra empresa y los estamos trabajando todos en este momento más o menos (al mismo tiempo)”, subrayó.Sin embargo, el documento con el logotipo de Televisa lleva la leyenda de “Contrato de Prestación de Servicios Publicitarios” y contiene la razón social del medio de comunicación identificado como Televisora de Occidente SA de CV (Suc. Río Bravo), así como los datos oficiales del Gobierno del Estado.En el parece inscrita una cuenta de correo electrónico distinta a la oficial del vocero estatal, quien firma el documento junto con Eugenio Zambrano Ruiz, director general y apoderado de la empresa, así como por Juan Carlos Moreno, gerente administrativo del medio de comunicación a nivel estatal.El Diario buscó desde el fin de semana a Zambrano y a Moreno para corroborar la información, pero no fueron localizados en sus oficinas.El lunes se ubicó a Moreno vía telefónica en la ciudad de Chihuahua, donde tiene su sede, pero el gerente de la televisora pidió a El Diario hacer la solicitud de información por escrito, lo que se mandó por correo electrónico a la cuenta proporcionada, pero hasta el cierre de esta edición no ha contestado nada al respecto.Mientras que Zambrano tampoco ha respondido la solicitud de entrevista que se le hizo en la oficina con sede en Ciudad Juárez, donde se informó que despacha.También se envió un correo electrónico a la cuenta inscrita en el contrato para recibir notificaciones: [email protected] con la finalidad de corroborar la autenticidad del documento y que se trata de una dirección oficial, pero tampoco se ha obtenido respuesta.A través del Webmaster del Gobierno del Estado de Chihuahua –que se encarga de administrar el del portal de Internet–, se informó que dicha cuenta de correo “no es oficial” y no está asignada a ningún servidor público.Tras reconocer la autenticidad del documento y de su firma, Pinedo Cornejo manifestó que desconoce esa cuenta de correo electrónico, porque al firmar no se fijó en ese detalle, sino en el monto total que se estableció.Comentó que su correo oficial es [email protected] , pero que también utiliza su cuenta personal con otro servicio de mensajería electrónica, porque el servidor del estado no funciona correctamente y tiene deficiencias que no le permiten avanzar con la rapidez y certeza que requiere.“No recuerdo lo del correo porque me pareció un dato menor, pero sí le dije a Moreno que eso de los pagos mensuales: ¡olvídate!, esto es por spoteo, y eso sí lo aclaramos; (me dijo) no te preocupes, (porque) él sabe que no es un documento oficial. No es un documento oficial, legal, es una carta compromiso, incluso es un documento de Televisa interno”, reiteró.El vocero estatal puntualizó que si bien firmó dicho documento que contiene un calendario de pagos mensuales y en las clausulas se menciona que el “cliente” está obligado a pagar en las fechas establecidas, no se hará de esa forma porque aún no se concluye la negociación en la que se especifique los detalles del servicio, entre ellos la cantidad de spots a difundir en los 15 canales de televisión que se transmiten en 13 ciudades del estado.Comentó que en el contrato definitivo se establecerá un rango del servicio de publicidad a contratar que, en este caso, iría de 8 a los 12 millones de pesos.