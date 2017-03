Ve PRI ‘cortina de humo’ contra fracasos de Corral

El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Guillermo Dowell Delgado, consideró que las detenciones de exfuncionarios de la pasada administración estatal son una “cortina de humo” para distraer los “fracasos” del gobernador panista Javier Corral Jurado.Agregó que es preocupante que este gobierno utilice el aparato de justicia como una herramienta de “vendetta política” ante sus opositores, por lo que pidió a la sociedad esperar la resolución de los tribunales en cada uno de los casos.“Me parece que dentro de este marco de fracaso, debacle de su administración, se ordenan, se ejecutan de manera rápida órdenes de aprehensión que tienen un efecto que para nosotros es meramente mediático, nosotros confiamos en que jurídicamente se va a hacer justicia y que estas personas tendrán el derecho de la justicia en su momento”, dijo.Ante la detención del exalcalde del municipio de Chihuahua, Javier Garfio Pacheco; del exdirector de Administración de la Secretaría de Hacienda estatal, Gerardo Villegas Madriles; y Ricardo Yáñez Herrera, exsecretario de Educación, Cultura y Deporte, todos acusados de peculado por distintos casos, así como la orden de aprehensión girada en contra del exgobernador César Duarte Jáquez, el líder priista manifestó que se trata de una venganza política.“Hay una gran carga política en todo esto, el gobernador lejos de buscar mejorar las condiciones de vida de los chihuahuenses, a quienes cree que son sus enemigos políticos, sean maestros, gente al interior de su partido o de otros lados los persigue”, añadió.Dowell Delgado dijo que mientras la autoridad deberá probar las acusaciones y culpabilidad de los exfuncionarios, a los detenidos les corresponderá probar su inocencia por la vía jurídica, aunque comentó que ya informó de estos hechos al Comité Ejecutivo Nacional del PRI y al delegado en Chihuahua.“Habrá que espera la resolución de los tribunales antes de juzgarlos, esto sin otro ánimo de respetar lo que establece la Constitución”, dijo.De igual manera, en la ciudad de Chihuahua, la coordinadora de diputadas del PRI coincidó en que la detención es “una cortina de humo”.Velázquez Ramírez, que fue legisladora federal y dirigente estatal del PRI durante el mandato de Duarte, indicó que la autoridad debe llevar a cabo un proceso justo, “que se respeten los derechos de garantías, porque ya basta de tantas violaciones”, expresó ante medios de comunicación.Mientras que el coordinador de Acción Nacional, Miguel La Torre Sáenz, confió en que la Fiscalía tendrá elementos jurídicos afirmados para evitar que el caso “sea un petardo”, al tener un impacto político y judicial importante, añadió.“Debe haber mesura y cordura por la importancia y relevancia que tiene el asunto. Lo que queremos es que se le haga justicia a Chihuahua, porque no podemos seguir hablando de irregularidades sin tener a personas castigadas”, puntualizó.El líder de la bancada panista manifestó que el asunto no debe quedar como simple escándalo político, sino tener una eficacia para llevar a los exfuncionarios ante la justicia.Por su parte, el dirigente estatal de Morena, Martín Chaparro, dijo que “extraña el momento en el que se presentan las detenciones del ex alcalde y otros funcionarios, como si se tratara de una cortina de humo para ocultar el ambiente de violencia que padece el estado, pero le reconocemos su voluntad de llevar a la cárcel a los políticos ladrones”.Precisó que de ser real la lucha anticorrupción, respaldarán al mandatario estatal en esa acción. “Lo respaldamos si su interés por llevar a Duarte a la cárcel es legítimo y sincero, pero pareciera que están guardando las órdenes de aprehensión por cuestiones políticas o electorales y están esperando a 2018 para jugarlas como carta a favor del Partido Acción Nacional”, añadió.

