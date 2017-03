Acusa Corral a Osorio de golpeteo político

Al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, “se le descompuso el país” y no de ahora, sino desde hace más de un año, dijo el gobernador Javier Corral Jurado.Agregó que la declaración hecha el sábado por el secretario del estado, en el sentido de que “Chihuahua se descompuso” en cuestión de seguridad, es injusta y además resulta absurda porque precisamente Osorio Chong es el responsable de la estrategia de seguridad en el país.“Esto resulta grotesco, por no decir paradójico”, señaló.Dijo que esa declaración es parte de una estrategia de golpeteo político del PRI contra el PAN, para afectar a la candidata de Josefina Vázquez Mota por el albiazul en el Estado de México.“Ahora resulta que los estados de México, Guerrero, Sinaloa, Colima y Baja California Sur, que ocupan los primeros cinco lugares a nivel nacional en homicidios dolosos, están muy bien y mejor que Chihuahua que se ubica en sexto”, expresó.Agregó: “Es muy lamentable que sea el responsable de la estrategia de seguridad pública en el país el que recurra al golpeteo político en lugar de colaborar con nosotros”.Corral dijo que el secretario de Gobernación estuvo hace unos meses en Juárez para decir “que nos íbamos a coordinar y que no íbamos a tener elementos de orden político electoral o de distinción partidista”.Ahora utiliza el tema de la seguridad pública, que ofrecieron jamás politizar, para tratar de salvarse pues ya están a punto de irse, indicó.“Quieren hacer de Chihuahua un elemento distractor frente a las elecciones en el estado de México”, expresó.Dijo que la PGR es incapaz de investigar a los exgobernadores corruptos pero ha iniciado una investigación por lavado de dinero contra Vázquez Mota.El mandatario estatal señaló que desde hace cuatro meses le ha pedido a la Federación hacer operativos concretos con objetivos específicos, pero no actúan.Se refirió a la capacidad de armamento de los narcotraficantes y consideró que es superior a la del Estado, por lo que no va a mandar policías a la Sierra solo para que los maten.“Solamente de manera coordinada con la Marina, la Sedena, la Policía Federal y el Estado se podría hacer un operativo de fuerza”, agregó.La capacidad de armamento de las organizaciones criminales contrasta con la decisión de las autoridades estatales anteriores, que entregaron al Ejército, sin recibir nada a cambio, las armas de grueso calibre que eran propiedad del Estado, expresó.“Es decir, antes de irse desarmaron a la Policía y permitieron que se armaran los delincuentes”, indicó Corral.“Aquí estamos enfrentando al crimen organizado con lo que tenemos, y lo digo abiertamente: aquí le estamos haciendo el trabajo a la Federación”, dijo.

