A la cárcel, exalcalde de Chihuahua

Chihuahua– El exalcalde Javier Alfonso Garfio Pacheco fue aprehendido y acusado ayer ante un juez por el delito de peculado cometido durante la administración del exgobernador César Duarte Jáquez.Según la Fiscalía, Garfio Pacheco vendió aún como secretario de Obras Públicas, terrenos de la reserva territorial a precios muy por debajo de su costo real y el daño al Estado asciende a más de 300 millones de pesos.El exalcalde fue detenido junto con otro exfuncionario del pasado gobierno, Gerardo Villegas Madriles, exdirector de la Secretaría de Hacienda estatal, a quien también se le formularían ayer cargos ante el juez. Hasta el cierre de edición la audiencia estaba en proceso.A Garfio Pacheco se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva al considerar el juez de Control, Octavio Armando Rodríguez Gaytán, que existe el riesgo de que evada la justicia considerando el monto millonario del daño presuntamente cometido.El exfuncionario fue ingresado ayer mismo al Centro de Reinserción Social (Cereso) número 1 en San Guillermo, municipio de Aquiles Serdán.La audiencia de vinculación o no a proceso penal para Garfio Pacheco se fijó para este viernes a las 8:00 de la mañana, fecha en la que el juez resolverá si sigue la investigación contra el exalcalde o ahí mismo lo libera.La acusación contra el exalcalde de Chihuahua quedó asentada en la causa penal 727/2017.Javier Garfio fue acusado por el agente del Ministerio Público de la Unidad de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía Zona Centro, Francisco González Arredondo, de haber aprobado y autorizado el 31 de diciembre de 2012, el contrato de compra venta número 69/2012 para la enajenación de predios de la reserva territorial Labor de Terrazas a favor de la empresa particular denominada “Grupo Industrial y Constructor S.A. de C.V”.El contrato se hizo cuando se desempeñaba como secretario de Obras Públicas y era integrante de la Junta de Gobierno de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura (Coesvi).Los predios fueron vendidos por 99 millones 151 mil 026 pesos, cuando éstos tenían un valor real de 427 millones 840 mil 691 pesos y habían sido donados anteriormente por el Gobierno del Estado para fin exclusivo de la construcción de fraccionamientos habitacionales.La diferencia en perjuicio de la administración pública estatal fue entonces de 328 millones 687 mil 665 pesos, según el avalúo realizado por la perito Arely Rocha Machado, señaló la FGE.La autorización presuntamente la hizo Garfio Pacheco junto con los demás miembros integrantes del órgano de gobierno de la Coesvi.La audiencia de formulación de cargos se hizo ayer a las 13:53 horas y se extendió por poco más de una hora con un receso, donde la sala resultó insuficiente y fue “abarrotada” por representantes de los medios de comunicación.El exedil capitalino llegó vestido con camisa de color naranja a cuadros y pantalón obscuro, se mostró visiblemente tranquilo y se abstuvo en declarar, expresando únicamente, “no deseo declarar en este momento señor juez”.De la misma forma momentos antes Garfio solicitó a Rodríguez Gaytán que los medios de comunicación no tomaran imágenes de su rostro en la celebración de la audiencia, derecho que le fue concedido según el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP).Sin embargo la Fiscalía General del Estado Zona Centro, ventiló ayer sus rostros sólo con los ojos cubiertos a través de un boletín de prensa, entre otras imágenes de aspectos generales de la audiencia.El fiscal Francisco González Arredondo estuvo acompañado por los ministerios públicos Javier Flores Romero, Alicia Márquez Sausameda y Marisa Chávez Martínez, quienes pidieron al juez de Control aplicar la medida cautelar de cárcel al imputado, toda vez que dijeron, tenía varios domicilios en esta ciudad así como en el municipio de Balleza (de donde es originario).Además revelaron que desde el año 2010 a 2012 se detectó en la Secretaría de la Función Pública (SFP) que las declaraciones patrimoniales de Garfio estuvieron presentadas en ceros, lo cual resultaba sospechoso entorno a su función como servidor público.La representación social reiteró que aunque el delito de peculado en el CNPP no es tipificado como grave y establece penalidades de cuatro y hasta doce años de cárcel como máximo.Sin embargo por el monto de la presunta afectación al patrimonio chihuahuense, por más de 328 millones de pesos, era suficiente para concederse la prisión preventiva.El fiscal Francisco González Arredondo reveló ayer en la audiencia contra el exalcalde, que se logró determinar con base en las investigaciones que la corona funeraria que recibió el actual titular de la Coesvi, Carlos Borruel Baquera, el pasado 22 de febrero, fue contratada desde un domicilio particular de Javier Garfio en esta ciudad.Por su parte, la defensa del expresidente municipal estuvo a cargo del abogado público Rafael Rodríguez Sandoval, quien contradijo que hubiera pruebas para acreditar que su representado envió la corona funeraria y sobre las declaraciones patrimoniales en cero, señaló que no tenía conocimiento de ello pues acababa de tomar el caso.También señaló que las penalidades para el delito de peculado iban de los seis a los cuatro años de cárcel como máximo, por lo que la prisión preventiva sería excesiva a lo que marca la ley.Finalmente el juez Octavio Armando Rodríguez en su resolución desechó los argumentos de la Fiscalía sobre los domicilios de Garfio, las declaraciones patrimoniales en ceros y demás elementos. Sólo tomó en cuenta el monto del daño al erario para establecer la medida cautelar. (Heriberto Barrientos/El Diario de Chihuahua)

comentarios

