Autoridad debe combatir impunidad: Reyes Baeza

Tras expresar públicamente el pésame a la familia y colegas de la periodista Miroslava Breach Velducea, el exgobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza Terrazas, dijo que la autoridad debe combatir la impunidad en estos casos para que no se presenten más atentados en contra de los comunicadores.“La autoridad tendrá que investigar, indagar, en qué marco se da el homicidio y, obviamente, a partir de eso que la indagatoria lleve a combatir la impunidad”, acotó al ser cuestionado si ataques como el ocurrido en contra de la periodista Miroslava son consecuencia de la impunidad en la que permanecen los otros casos.De acuerdo con un registro de casos documentados por la Red de Periodistas de Juárez, la mayoría de los homicidios de profesionales de los medios de comunicación registrados de 2000 a la fecha en Chihuahua se perpetraron durante el sexenio encabezado por Reyes Baeza Terrazas (2004-2010).De los 22 homicidios documentados en Chihuahua en contra de periodistas en los últimos 17 años 12 ocurrieron entre 2006 a 2010, durante la época de mayor violencia registrada en el estado por el enfrentamiento entre grupos delictivos y el combate al crimen organizado.Sin embargo, el actual director general del ISSSTE evadió entrar en detalles en los casos registrados durante su administración y sólo se limitó a manifestar sus condolencias a los reporteros que lo abordaron en entrevista durante el evento político que encabezó ayer en la ciudad con la Fundación Colosio.“Debo dejar, si me permiten, transmitir mi más sentido pésame a su familia en primer lugar y a todo el gremio de la comunicación, a los periodistas de Chihuahua y del país por el sensible fallecimiento, atentado infame en contra de una periodista ejemplar, una mujer aguerrida, congruente, de principios, vertical, verdaderamente un ejemplo de la comunicación y una gran chihuahuense”, dijo al finalizar la entrevista.Agregó que espera que este hecho sea un elemento de unidad entre todo el gremio, la familia y la sociedad, en general.El exgobernador de Chihuahua José Reyes Baeza Terrazas declinó calificar la actuación o dar consejos al actual Gobierno del Estado que encabeza Javier Corral Jurado ante el brote de violencia en la entidad y, en cambio, ofreció su colaboración para recuperar la seguridad pública y tranquilidad social.“Creo que la sociedad no nos está pidiendo que nos despellejemos unos a otros, no nos está pidiendo que hagamos apología del delito, de la delincuencia, de los errores del contrario, nos pide madurez, seriedad, responsabilidad y la propia sociedad es la que tendrá la última palabra y la que juzga finalmente a todo gobierno”, sostuvo.El actual director general del ISSSTE agregó que sería muy arriesgado y aventurado de su parte pretender dar consejos al actual gobernador, porque como servidor público federal y como ciudadano prefiere manifestar su disposición absoluta de coadyuvar y contribuir para la recuperación de Chihuahua y evitar que la delincuencia se asiente en diferentes partes de la entidad.“Refrendar que las actuales instancias del gobierno tendrán el apoyo, la colaboración, el empeño, la voluntad personal y como servidor público yo digo que debemos estar juntos para hacer gala de los mejores talentos de los chihuahuenses, la unidad interna, para iniciar el proceso de rescate de un ambiente enrarecido por la violencia en algunas partes del estado”, dijo.En la visita que realizó ayer a la ciudad para encabezar un evento de la Fundación Colosio, Reyes Baeza reconoció que Chihuahua vivió episodios de violencia entre el 2008 y 2012, pero hubo una recuperación a partir no sólo de estrategias policiacas, sino con la colaboración amplia de la sociedad.Consideró que en ese mismo sentido se expresó el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, quien afirmó que la Federación no permitirá que se “descomponga” más Chihuahua, ante el incremento de violencia que se ha registrado en la entidad, por lo que se deben tomar soluciones serias y no improvisar.“El secretario reconoce el problema de la entidad y refrenda el compromiso del Gobierno federal para venir y hacerse presente, coadyuvar y contribuir con el gobierno estatal en este proceso de recuperación”, manifestó Reyes Baeza.