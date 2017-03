La recuerda el padre Solalinde

Chihuahua— El asesinato de la periodista Miroslava Breach Velducea es un síntoma de un sistema corrupto, de una infiltración del crimen organizado en la política, consideró ayer el sacerdote defensor de los derechos humanos Alejandro Solalinde, durante una conferencia en el Teatro de Cámara en la ciudad de Chihuahua.Previo a iniciar la plática, Solalinde encabezó un minuto de aplausos para la comunicadora y subrayó que con ese hecho no se acaba la libertad. “Ya no vamos a tener miedo, es muy tarde para eso. La gente ya está despertando y no pueden matar a todo un pueblo porque les va a salir contraproducente”, enfatizó.Como parte de ese homenaje, el sacerdote adecuó un verso a Miroslava dentro de la canción “Yo te nombro libertad”.“Por la prensa censurada / Por la dama asesinada / Por aquella Miroslava / Cuya boca fue cerrada / Por lo opaco y lo oscurito/ Y por tanta corrupción / Por nuestro país herido / Tanto daño a la nación / Yo te nombro…libertad”, rezó el verso.Acompañado por el padre jesuita Javier “El Pato” Ávila y por Blanca Gámez Gutiérrez, presidenta del Congreso del Estado, Solalinde puntualizó que el sistema corrupto fue el causante de los crímenes contra la periodista Miroslava, dado el jueves pasado, y contra la activista Marisela Escobedo, asesinato registrado en diciembre del 2010 frente al Palacio de Gobierno.Solalinde se refirió a reportajes de hace años que vincularon al poder político con el crimen organizado para imponer candidaturas en municipios serranos. “El crimen organizado está infiltrado a la mala política”, expresó y consideró que ello ha provocado un abandono de los gobiernos hacia su comunidad.(Jaime Armendáriz)

