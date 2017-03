Impunes, agresiones a periodistas

Ciudad de México— En lo que va del actual Gobierno federal, ningún agresor o asesino de periodistas ha sido capturado por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) de la PGR, de acuerdo con datos de la dependencia.Los agentes del Ministerio Público de la Federación han logrado que los jueces les concedan cinco órdenes de aprehensión y tres sentencias condenatorias.La Feadle inició 607 averiguaciones previas y 95 carpetas de investigación por diversos delitos contra la libertad de expresión, de acuerdo con datos obtenidos mediante una solicitud de transparencia.Cincuenta de los expedientes son por el delito de homicidio, incluyendo el cometido contra Miroslava Breach Velducea el pasado jueves 23 de marzo.La Feadle no tiene facultades para atraer de oficio las investigaciones del fuero común relacionadas con delitos contra periodistas, excepto cuando se presuma que el móvil está vinculado al ejercicio profesional de la víctima.Bajo ese contexto, el 1 de marzo pasado, al resolver el amparo en revisión 1422/2015, la Primera Sala de la Suprema Corte determinó que son los jueces federales y no los locales quienes deben enjuiciar los delitos cometidos en contra de un periodista.La decisión supone un avance importante en la protección de los derechos de los periodistas, quienes pueden sufrir abusos en el ejercicio de su libertad de expresión e información, informó el Consejo de la Judicatura federal.Por su parte, la diputada federal Brenda Velázquez Valdez, del PAN, presentó un paquete de reformas que incluyen establecer la obligación del Ministerio Público de la Federación para atraer la investigación de los delitos del fuero común cometidos contra periodistas.La también presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación pidió modificar el Código Nacional de Procedimientos Penales para sustituir el verbo “podrá” por “deberá”, a fin de otorgar plenas facultades al Ministerio Público de la Federación.• La Feadle ha iniciado 605 averiguaciones previas y 95 carpetas de investigación, de los cuales 50 expedientes son por homicidio• El 1 de marzo pasado la Primera Sala de la Suprema Corte determinó que son los jueces federales y no los locales quienes deben enjuiciar los delitos cometidos en contra de un periodistaFuente: Transparencia

