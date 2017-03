Entre brotes de inseguridad, arranca Programa Paisano

En medio de la inseguridad que priva en la zona serrana y las ciudades principales del estado, autoridades de los tres niveles de Gobierno y organismos civiles pondrán en marcha a partir de hoy el operativo de Semana Santa 2017 del Programa Paisano.Para coordinar acciones, el Instituto Nacional de Migración (INM) implementó la instalación de comités interinstitucionales en 11 ciudades entre las que se encuentran Juárez, Chihuahua, Ojinaga, Nuevo Casas Grandes, Parral y Cuauhtémoc, algunos como este último municipio, fueron escenarios recientes de enfrentamientos entre grupos armados.Quienes se integraron al operativo Paisano buscarán facilitar el ingreso y traslado de los turistas y connacionales que se esperan visiten la entidad del 27 de marzo al 27 de abril.En este período se elevará la franquicia fiscal para importar mercancías sin pagar impuestos de 300 a 500 dólares y se desplegarán otras acciones.Personal del INM informó ayer que habrá 68 observadores ciudadanos en los principales puntos de cruce de visitantes quienes estarán entregando la Guía Paisano que incluye orientación y números de emergencia en caso de requerir ayuda.Se detalló que no hay información específica por la inseguridad que prevalece en algunas regiones, pero la guía recomienda viajar de día y estudiar la ruta que se seguirá en el viaje.En ese aspecto sólo se mantiene por parte de Estados Unidos una alerta emitida por el Departamento de Estado que recomienda qué lugares no visitar.Los comités interinstitucionales se instalaron a lo largo de las ciudades que integran la Ruta Paisano, informó el pasado viernes en la ciudad de Chihuahua el delegado federal del INM, Wilfrido Campbell Saavedra.Agregó que la participación de observadores ciudadanos, que no son servidores públicos y apoyan a los visitantes en la orientación de sus trámites, así como en la recepción de cualquier queja que tenga el paisano, la cual se turna al órgano de control y se le da seguimiento, además de que se hace del conocimiento del afectado el resultado de la queja que presenta.Dijo que durante la temporada Semana Santa del Programa Paisano se espera que lleguen a territorio nacional por las fronteras de Chihuahua alrededor de 40 mil connacionales.

