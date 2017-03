Refuerzan militares la seguridad de Corral

Chihuahua— Elementos del Ejército Mexicano se sumaron a la seguridad del gobernador Javier Corral Jurado, a raíz de la amenaza de muerte inscrita en la cartulina encontrada en el lugar donde fue asesinada la periodista Miroslava Breach Velducea, revelaron fuentes del Gobierno estatal.Los informantes, que pidieron el anonimato, agregaron ayer a El Diario que además la seguridad del mandatario se reforzó con mayor número de agentes de la Policía Estatal.Esta información no fue confirmada de manera oficial.Durante la mañana en Ciudad Juárez, el representante del gobernador, Ramón Galindo Noriega, dijo que no está previsto aumentar la seguridad personal del mandatario estatal.“En este caso no la tenemos contemplada (reforzar la seguridad), tenemos que ser cuidadosos, prudentes, pero nos importa más tener más seguridad y más vigilancia para los ciudadanos, que son los más afectados”, declaró en conferencia de prensa.El subsecretario de Gobierno consideró que la amenaza contra Corral se debe a la negativa a cooperar con los delincuentes.“Sentimos que en general hay una amenaza a un gobierno que no transa con los delincuentes, que no llega a acuerdos para permitirles que hagan su negocio. Esto sabemos que iba a tener un costo y puede ser esto el inicio”, dijo.“Esto les pasara a toda la gente lengua suelta y llegadas al gobernador y voy por ti gober. Atte: El 80 (sic)”, es el texto escrito en una cartulina que la Policía aseguró en la escena del crimen el pasado jueves.El contenido del mensaje fue dado a conocer por una fuente de Gobierno del Estado, que comentó que está siendo analizada por personal de la Fiscalía General del Estado.La cartulina color blanco estaba tirada enrollada y tirada sobre la calle José María Mata, a unos metros de la calle Río Aros, muy cerca de la camioneta donde fue ultimada Breach Velducea, de 54 años, corresponsal de La Jornada y Norte de Ciudad Juárez.Peritos analizan la evidencia en busca de huellas dactilares y comparan el tipo de letra con textos de mantas encontradas en otros hechos violentos.El escrito sobre la cartulina fue hecho a mano, en mayúsculas y con marcador negro, indicaron las fuentes.En la parte superior del documento, a cada uno de los lados, también estaban escritas las iniciales ‘WA’, que por el momento la autoridad desconoce qué significan.Galindo Noriega dijo ayer que es necesario articular las acciones de distintos niveles de gobierno para asegurar la seguridad en Chihuahua, que es, dijo, la prioridad del gobierno panista.“Hay firmeza por parte del gobernador, hay el deseo de hacer su trabajo y reiteramos nuestro deseo de no llegar en ningún momento a acuerdo con los criminales”, añadió.El funcionario estatal consideró como un reto el aumento de la actividad del crimen organizado.“El trabajo no está fácil, la amenaza está muy clara, el Gobierno no se va a doblegar y la firmeza de Javier Corral sigue muy manifiesta para resolver este caso (el asesinato de Miroslava Breach) y además para disminuir los índices de la delincuencia”, apuntó.En la conferencia de prensa, realizada ayer en las instalaciones municipales del Partido Acción Nacional, estuvo también el senador Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California.El exmandatario consideró que el combate a la violencia en la frontera norte ha sido fallida desde el inicio de la década de los 90, cuando él fue gobernador.“Es obvio que no hemos tenido una estrategia efectiva en contra del crimen organizado, y lo que es peor, se agravó, no es un asunto privativo del estado de Chihuahua, es un tema nacional”, mencionó.Llamó además a todos los mandatarios estatales a tener liderazgo y coordinar el actuar de las diferentes corporaciones de seguridad que trabajan en el territorio nacional.Dijo que es necesario dar tiempo al gobernador Corral para que logre mejorar la seguridad en Chihuahua, ya que las acciones tardan en surtir efecto. (Staff/El Diario)