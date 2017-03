Aún no establecen móvil de atentado vs funcionaria del Tribunal de Justicia

Chihuahua— La Fiscalía General del Estado no ha logrado establecer un móvil en el atentado que sufrió una funcionaria del Supremo Tribunal de Justicia el viernes; luego de entrevistar a la víctima no se pudo establecer cuál fue la causa del atentado, ya que el responsable no se llevó sus pertenencias, ni el vehículo, además de que los disparos no afectaron órganos vitales.Según datos proporcionados por el área de Vocería de la FGE, la funcionaria está recuperándose del ataque le dejó impactos de bala en el tórax, pero sin afectar órganos vitales de manera que acabaran con su vida.El personal añadió que el móvil del robo del auto no se ha establecido, debido a que no la bajaron de la unidad, además de que le dejaron sus pertenencias; la víctima no ha podido dar indicios que ayuden a dar con el responsable.El ataque fue perpetrado en la colonia Quintas del Sol, en las calles Carolina del Norte y California, de la citada colonia, donde en el lugar de los hechos se especuló que se trataba de un intento de robo de su camioneta Toyota Sienna, modelo 2014.Según testigos dos sujetos a bordo de un automóvil gris, al parecer de la marca BMW, esperaban afuera del domicilio a la mujer, de aproximadamente 40 años.Al arribar le dispararon, ocasionándole tres impactos de bala: uno en el brazo derecho, uno en el abdomen y otro en el pecho.Por su parte peritos de Fiscalía embalaron dos casquillos y un cartucho calibre 38 súper, mismo calibre que fue utilizado el jueves en la ejecución de la periodista Miroslava Breach.Tras el ataque la mujer fue trasladada a un hospital en esta ciudad en un vehículo particular.