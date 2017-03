En 5 años, 604 averiguaciones por delitos contra periodistas

Chihuahua— La senadora panista por Tamaulipas, Sandra Luz García Guajardo, consideró que el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Raúl Cervantes Andrade, debe comparecer ante el Congreso de la Unión tras el asesinato de la periodista Miroslava Breach, corresponsal de La Jornada en Chihuahua.Puntualizó que la dependencia investigadora tiene que explicar por qué existen sólo 3 sentencias condenatorias tras 604 averiguaciones abiertas por delitos cometidos contra periodistas, desde el año 2012 a la fecha.Afirmó que si se divide el presupuesto de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, entre cada sentencia condenatoria obtenida, ha costado a los mexicanos más de 44 millones de pesos cada asunto resuelto.La legisladora recordó que, lamentablemente, en menos de un mes han sido asesinados tres periodistas; el 2 de marzo Cecilio Pineda Brito, editor del periódico La Voz, en el estado de Guerrero; el día 19 del mes la víctima fue Ricardo Monlui Cabrera, colaborador de El Sol de Córdoba y Diario de Xalapa, en Veracruz, y el jueves pasado la chihuahuense Miroslava Breach.“Si la Fiscalía no genera un cambio en la forma de perseguir los delitos cometidos en contra de periodistas, México difícilmente saldrá del quinto lugar de los países más peligrosos para ejercer la labor periodística, de acuerdo con información de la UNESCO”, puntualizó la senadora de Acción Nacional.El coordinador de diputados locales del PAN, Miguel La Torre Sáenz, consideró irresponsables los señalamientos hechos este fin de semana por el Secretario de Gobernación Federal, Miguel Ángel Osorio Chong, quien afirmó “Chihuahua se nos descompuso”.Al respecto el legislador local indicó que lejos de esos señalamientos, es necesario que la Federación asuma su compromiso en el combate al crimen organizado, que generó enfrentamientos el domingo pasado en la zona del Noroeste de la entidad.“La Federación no está actuando con todos los recursos que tienen, pero nosotros como gobierno hemos sido serios y asumido toda la responsabilidad, y que esa declaración preocupa más, ya que estamos a la expectativa del porque no han actuado, y porque ese comentario tiene un tinte político”, subrayó La Torre.

