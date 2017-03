Enciende viaje ‘de descanso’ de Corral

El viaje del gobernador Javier Corral Jurado a Mazatlán en medio de la inseguridad que azota al estado dividió las opiniones de representantes de la sociedad civil.

El jueves, el diario El Universal publicó que mientras una oleada de violencia que dejó 14 muertos el fin de semana largo sacudía a la entidad, Corral Jurado jugaba golf en el puerto sinaloense, a donde llegó, señaló el periódico, en un avión privado por lo que pagó 42 mil pesos a un empresario.Por un lado, líderes de opinión señalaron que el cargo público que ocupa le exige dedicarse a sus actividades de forma permanente, pero, por otro, algunos como el abogado Sergio Conde Varela, de la asociación Patria Nueva, dicen que no incurrió en ninguna irresponsabilidad porque, consideran, no decidió salir para eludir la realidad que acontece.Corral hizo ayer uso de su derecho de réplica para responder a El Universal. Mediante una carta dirigida a Juan Francisco Ealy Ortiz, presidente del Consejo Directivo de El Universal, el gobernador expresó que considera tendenciosa la nota donde se habla del descanso que tomó en Mazatlán.Subrayó que la ley no le prohíbe que en su asueto practique el deporte de su preferencia en cualquier lugar, y desmintió que el viaje se realizara con cargo al erario y que, por tanto, no afecta el plan de austeridad de su gobierno.Desde el punto de vista de José Luis Rodríguez Chávez, representante de Ciudadanos Vigilantes, el puesto de elección popular de gobernador implica por sí mismo un compromiso asumido con la comunidad en el que los descansos de ese tipo no existen.La salida de Corral Jurado, consideró, fue una irresponsabilidad porque hace apenas cinco meses que asumió la gubernatura de Chihuahua, por lo que, señaló Rodríguez Chávez, fue prematuro tomarse un descanso.“Quienes lo defienden son personas del PAN que van a tratar de defenderlo siempre, pero no tiene justificación lo que hizo”, comentó. “Yo voté por él, yo lo estoy apoyando, pero no es correcto. Debemos ser honestos y quienes lo están avalando no lo son. Si no, que no se hubiera metido en este compromiso”.Un viaje de recreación sería viable e incluso saludable para quien ocupe una posición en la función pública si sus colaboradores conformarán un sólido equipo de trabajo, opinó el presidente de la Barra y Colegio de Abogados, Jorge Arturo Echavarría Cruz.Dijo que, sin embargo, en virtud de que los funcionarios de Corral Jurado no se consolidan en un núcleo fuerte, estos paseos exigen su presencia permanente en el estado.“Es un tanto de exceso de confianza e irresponsabilidad tomar ese descanso prematuro. Es muy saludable para un funcionario, pero creo que no es el momento para hacerlo. No están las condiciones y, sobre todo, sus colaboradores, los principales, no están a la altura de la problemática que vive el estado”, indicó.Sobre esta situación, Javier Cuéllar Moreno, decano del Colegio y Barra de Abogados Benito Juárez, consideró que el gobernador no debió irse en este contexto porque tiene apenas cinco meses en el cargo.“Es comprensible que él no pudiera prever efectivamente lo que pasó (el asesinato de la periodista Miroslava Breach), pero ahorita todo mundo sabe que la situación de inseguridad e intranquilidad pública por efectos del crimen organizado hace que esté muy comprometido Chihuahua”, señaló.Corral tachó de mal intencionado el encabezado de la nota que fue principal en la edición impresa de El Universal el 23 de marzo, pues aseguró que salir del estado no lo incomunica.Agregó que no se hospedó ni jugó en el resort que la nota menciona y enfatizó que su administración no tiene convenio de publicidad con ningún medio impreso ni electrónico local o nacional.