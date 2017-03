Acusan a gobernador de peculado

Solicitó públicamente que el mandatario exhiba documentos que avalen la renta de la aeronave, y al empresario que muestre la licencia aérea que le permita ese servicio, pues sólo tiene un permiso privado que le impediría rentar el avión, aseguró Ordóñez.Al respecto, el coordinador de Comunicación Social de Gobierno del Estado, Jesús Antonio Pinedo Cornejo, expresó que no sabe quién le rentó el avión privado para su viaje a Mazatlán, pero mencionó que Corral pagó de su propia bolsa 46 mil pesos.Ordóñez refirió que el ejecutivo estatal declaró a los medios de comunicación que fue Boy Chaffardet quien le proporcionó su avión privado para realizar un viaje de placer el pasado 17 de marzo.La aeronave tiene una matrícula privada con licencia particular, pero carece de un permiso como transporte aéreo público, según lo establece la Ley de Aeronáutica, apuntó el priista, exfuncionario en el sexenio de César Duarte, quien en ocasiones anteriores ha denunciado algunas otras presuntas irregularidades en el Gobierno estatal actual.Según declaraciones del mandatario Corral, habría erogado cerca de 42 mil pesos de recursos personales para el uso de la aeronave. Al respecto, Ordóñez cuestionó cómo logra hacer ese tipo de pagos si gana nominalmente 14 mil pesos quincenales, tal y como lo aseguró ante medios de comunicación el 19 de octubre.Adelantó que el uso de la aeronave por parte del gobernador podría considerarse peculado, al ser del mismo dueño de la empresa que le renta copiadoras a la autoridad.Por otro lado indicó que habría una anomalía en la declaración patrimonial del panista, ya que Corral se dijo poseedor de una finca en Mazatlán, Sinaloa, argumento con el que rechazó haber pagado un hotel para jugar golf el domingo pasado, pero cuya propiedad no aparece en la declaración 3de3, consignó Fermín Ordóñez.Pinedo Cornejo dijo que la casa de Mazatlán está en la declaración de Corral de 3 de 3 inicial cuando era candidato “y solo basta con consultarla”.rechazó también que el gobernador gane 14 mil pesos quincenales.“Es mentira, basta con consultar la página de trasparencia de Gobierno del Estado. El gobernador debe de tener un ingreso cercano a los 80 mil pesos más un bono trimestral de alrededor de 20 mil pesos, por lo que su percepción anda muy cerca de los 80 mil pesos, aunque probablemente la haya reducido al igual que se redujo toda la percepción de gobierno del Estado”, expresó.El vocero mencionó que el gobernador ha sido senador dos veces y diputados dos veces y sus salarios han sido altos.

