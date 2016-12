Pasan Navidad lejos de sus madres

Chihuahua— Nicolás tiene 11 meses de edad y pasará la Navidad lejos de su madre Guadalupe, con quien vive en el Cereso 1 de Aquiles Serdán, donde nació.Hace casi dos años la mujer fue detenida acusada de robo, aún espera una sentencia que le resulte favorable y que le permita salir de reclusión junto con su hijo, al que concibió estando presa.“Los niños sólo pueden estar aquí hasta que cumplen los 4 años; puede salir antes que yo (su hijo) pero espero que no sea así y que nos vayamos juntos”.Hoy Nicolás se irá a casa de sus abuelos a disfrutar su libertad y a convivir con sus hermanos mayores, sin embargo, estará lejos de su madre.“Me siento triste de pasar mi segunda navidad aquí. Él saldrá porque quiero que pase buenos momentos con la familia. Regresará después de las fiestas“Me siento mal de que él tenga que estar aquí porque, aunque la mayor parte del tiempo está todo bien, cuando hay revisiones sí es muy complicado”.Guadalupe no sabe qué le gustaría regalar a su hijo, quizá un triciclo, porque el pequeño empieza a caminar y le gustan los juguetes, como a cualquier niño. En el fondo, lo que más desea esta madre es que su hijo sea feliz.“Espero que Nicolás no recuerde esta etapa de su vida, porque aunque las compañeras lo tratan muy bien y hay muchas muestras de cariño, él ya se da cuenta de las diferencias que existen entre estar afuera con sus hermanos y estar aquí.“A las madres que están afuera les diría que valoren a sus hijos, su libertad, a su familia más que nada. Cuando estaba allá yo pensaba que con una llamada a mi madre sería suficiente, ahora me doy cuenta de que no es así. El poco tiempo que puedo verla se me hace muy corto”.Consciente de los errores cometidos, Guadalupe asegura que quiere corregirlos porque, “uno está aquí pero no está solo, se arrastra también a la familia. El nacimiento de mi niño me ha hecho reflexionar mucho en todo y sé que debo tener más cuidado en lo que hago”.• Las internas con hijos comparten celdas• En el Cereso de Chihuahua hay 10 niños y 4 en el de Juárez• Al cumplir 4 años de edad los menores deben abandonar el reclusorio• En el estado hay 8 mil 200 internos entre hombres y mujeres• La población varonil es de 2 mil 900 en Aquiles Serdán y 3 mil 80 en Juárez• Los menores pueden salir del Cereso cada vez que lo deseen las madres