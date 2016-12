Solicitan inhabilitar a titular de Auditoría estatal

Chihuahua– El titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Jesús Manuel Esparza Flores, fue omiso y cómplice de funcionarios del sexenio anterior, al recortar informes técnicos de resultados cuyas acciones implican responsabilidades administrativas y penales.El presidente de la comisión de Fiscalización del Congreso del Estado, Jorge Soto Prieto, pidió la inhabilitación de Esparza, luego de que tres empleados de la ASE dieron su testimonio sobre informes técnicos de resultados que elaboraron y que posteriormente el auditor, personalmente, recortó.Hasta ahora, han analizado las denuncias en tres carpetas de investigación, entre los que se encuentran algunos entes públicos y “un par” de municipios, “no hemos revisado todos los entes ni todos los municipios (...) en lo documentado hay alrededor de mil millones de pesos que no señaló, en los que fue omiso a ponerlos en los informes técnicos”.El diputado panista indicó que de comprobarse responsabilidades penales a Esparza Flores, éste podría alcanzar de entre 2 a 7 años de prisión, de acuerdo con el Código Penal del Estado.La denuncia fue presentada en primera instancia el pasado 19 de diciembre, ante la presidenta del Congreso del Estado, Blanca Gámez Gutiérrez, quien tiene la facultad para inhabilitarlo y en su caso, denunciar por la vía penal.“Que el auditor superior haya sido incompetente y omiso, es lo suficientemente grave para que no esté en su cargo, fue cómplice de actos de corrupción”, advirtió Soto, a nombre de la comisión que integra cuatro fuerzas políticas: Morena, PAN, PRI y PRD.La denuncia integra tres actas circunstanciadas y testimonios de tres empleados de la ASE, que colaboraron con los legisladores para evidenciar responsabilidades graves, así como 23 pruebas documentales que implican directamente que el auditor ocultó y manipuló información relevante que implicaban responsabilidades administrativas y probablemente penales.“Las pruebas demuestran que el auditor con plena conciencia ha sido encubridor y cómplice de actos, abusos y saqueos. El auditor ha manipulado información, ha sido un colaborador clave y activo de la impunidad”, advirtió.Jorge Soto insistió en que demostraron que el auditor recortó informes originales de la auditoría, “es decir, el radiólogo está fotochopeando (sic) las radiografías que envía al Congreso, probablemente puede haber denuncias penales en contra del auditor y funcionarios que encubrió”.El legislador dio a conocer la denuncia esta noche en tribunal, casi al final de la sesión del Congreso del Estado, como parte de Asuntos Generales.La presidenta del Poder Legislativo, Blanca Gámez Gutiérrez, dio a conocer que recibió la denuncia integrada por alrededor de mil fijas, mismas que revisarán para analizar la situación del auditor y en enero podrían resolver lo que procede.Gámez dijo que derivado del análisis de la denuncia y de las pruebas presentadas, podrían fincar cargos incluso penales, no sólo administrativos.

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.