Sube Estado bursatilización a 4 mil mdp

Chihuahua— El Gobierno del Estado buscará durante el siguiente año, mediante un esquema de bursatilización, recursos por 4 mil millones de pesos y no de 2 mil 800 millones como lo había anunciado anteriormente el secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez.Así lo indica un párrafo incluido en el anteproyecto de Ley de Ingresos para el 2017, situación que orilló ayer al Congreso local a posponer su aprobación.“Es una incongruencia aprobar un esquema de bursatilización que le fue tan criticado al gobierno anterior”, señaló la diputada del PRI y secretaria de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda, Adriana Fuentes Téllez.El coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN), Miguel La Torre Sáenz, aseguró que se trata de error de redacción.“Es una situación de redacción que hay que corregirse, porque el secretario nos había comentado de 2 mil 800 millones, pero la redacción de los ingresos es ambigua y deja abierto a que se puedan adquirir 4 mil millones de pesos”, puntualizó.Dijo que el monto está contemplado en el anteproyecto de Ley de Ingresos presentado por el gobernador Javier Corral, pero los diputados del PAN tampoco están de acuerdo dado que representa comprometer más las finanzas, en específico los remanentes carreteros, con los que se paga el saldo actual.Los legisladores tienen hasta el día último de diciembre para aprobar el paquete presupuestal de 2017, sin embargo hoy se reunirán nuevamente en comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda para intentar presentarlo ante el pleno mañana jueves.“La discusión no es dejarlo en 2 mil 800 o 4 mil, sino que no iba a haber más ‘bursa’. Creo que son cosas incongruentes, vemos partidas con más de 5 millones en gasto de celular y el gobernador había dicho que no habría”, dijo Adriana Fuentes Téllez.La legisladora priista adelantó que el PRI votaría en contra de los ingresos para el siguiente año en caso de contemplar bursatilización por cualquier cantidad que sea.En la página 15 del tomo II del Anteproyecto de Ingresos, publicado en el portal de Internet del Congreso del Estado, se detalla que hay 4 mil millones de pesos disponibles producto de un proceso de monetización anterior, que “podrán ser ejercidos a más tardar hasta el 31 de diciembre del 2017, y estarán destinados a inversión pública productiva”.De igual forma se detallan obras para las que se obtendrían esos recursos adicionales, que en total suman 2 mil 800 millones de pesos.La Torre abundó que incluir el mecanismo bursátil en la Ley de Ingresos sólo sería para posibilidad del Gobierno estatal, ya que apostarían por la generación de ahorros y evitar que se acceda a esa cantidad, que comprometería aún más los remanentes de las carreteras.“No tenemos prisa, y si hay las condiciones de sacar el paquete de presupuesto el jueves, lo haremos. Pero necesitamos que se resuelvan todas las dudas y que quien vote en contra lo haga de forma razonada”, concluyó.

