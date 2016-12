En Chihuahua temen que tarifa llegue a 17 pesos el litro

Chihuahua— La tarifa al consumidor de gasolina magna podría llegar a los 15 o 17 pesos por litro durante 2017, dependiendo del mercado, estimó ayer el consejero nacional de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo), Luis Fitmaurice Castro.Precisó que hasta ahora sólo son estimaciones sobre cuánto puede aumentar, considerando diversos factores, “pero de que va a subir, va a subir”.Comentó que hay quienes no descartan que el precio del combustible llegue hasta los 18 pesos por litro, como efecto de la liberación de tarifas, la posible derogación de la homologación en la frontera, el valor internacional del petróleo, tipo de cambio y la misma carga fiscal, hasta ahora no modificada.Actualmente el litro de gasolina magna en Chihuahua se expende a 13.98 pesos.Luis Fitmaurice indicó que la liberación de precios establecida en la reforma energética para el 2017, traerá un primer semestre muy complicado tanto para el usuario final de los combustibles, como para los mismos expendedores.Planteó que aún hay algunas cosas que se deben aclarar, entre ellas, cuál será el cambio que puede haber en materia impositiva, ya que hasta ahora el 60 por ciento del precio de la gasolina es de puros impuestos.Indicó que legisladores federales hablan de revisar las tasas del IEPS, que son hasta ahora del 4.38 por ciento.El consejero nacional de Onexpo subrayó que el esquema fiscal vigente con el que trabaja el sector, no le es competitivo importar gasolina para su venta en México.Subrayó que como está ahora la gasolina en Estados Unidos se tendría que vender igual o al menos dos o tres centavos más cara, para que fuera redituable, considerando fletes, renta de oleoducto, almacenamiento; por lo que se tendría que seguir comprando la gasolina a Pemex para su venta.Fitmaurice Castro dijo que ojalá que con el nuevo esquema de libre mercado de los combustibles en México, en verdad las tarifas bajen y suban, conforme al comportamiento internacional, porque en el país, realmente no vuelven a bajar los precios.

