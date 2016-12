Intensifican vigilancia en carreteras por alza de accidentes

Ante el repunte de los accidentes en carreteras del estado, la Policía Federal (PF) extendió el horario de trabajo de sus agentes con el fin de mantener una mayor vigilancia y sancionar a quienes incumplan las normas y pongan en riesgo su vida y la de los otros viajeros.El coordinador estatal de la corporación, Teófilo Gutiérrez Zúñiga, informó que normalmente los oficiales laboran ocho horas diarias, pero desde ayer cubren turnos de 12 horas.“Vamos a intensificar las medidas preventivas, incluido sancionar a quienes no respeten los límites de velocidad”, advirtió.El fin de semana, durante los primeros días del período vacacional decembrino, la Policía Federal contabilizó seis accideEl año pasado, en el mismo período, se registraron dos colisiones sin fallecimientos ni lesionados.Los agentes federales multaron el fin de semana a 117 conductores, mientras que en el mismo período de 2015 fueron 113 automovilistas.En cuanto al auxilio vial, los oficiales han brindado el servicio a 770 guiadores cuyos vehículos presentaron fallas mecánicas. El año pasado asistieron en los dos primeros días del operativo a 602.También los arrestos se han incrementado en estos primeros días del operativo “Invierno Seguro 2016” con la detención de tres personas, mientras que en el 2015 se había asegurado sólo a una persona.“Hoy (lunes) tuvimos una reunión con director del Secretaría de Comunicaciones y Transportes y con representantes de las cámaras de transporte, para tocar el tema del incremento de los accidentes. Lo que se concluyó es que necesitamos que toda la sociedad junto con autoridades hagan lo que corresponde para evitar más accidentes”, declaró ayer Gutiérrez Zúñiga.El jefe policiaco dijo que las campañas de prevención han sido suficientes, pero los automovilistas no las han atendido.“Tenemos que tomar consciencia, no estamos respetando los señalamientos sobre todo los restrictivos de velocidad, aún tenemos personas fallecidas por no utilizar el cinturón de seguridad. Es importante que no usen el teléfono cuando van conduciendo, la distracción y la falta de precaución ha originado accidentes mortales”, señaló.El coordinador de la PF recordó que la multa por no usar el cinturón va de mil 460 a mil 826 pesos.Cambiar de carril sin el uso de señalamientos y con falta de precaución se sanciona con 730 a mil 095 pesos, la falta de luces con entre mil 460 y mil 826 pesos, y transportar a personas en los lugares destinados para carga amerita una multa de mil 460 a mil 826 pesos.La corporación federal exhortó a los viajeros a no manejar cansados ni bajo el influjo de drogas, alcohol o pastillas para dormir.Pidió tomar la extrema derecha en las carreteras y en caso de condiciones climatológicas adversas encender faros principales y las intermitentes, así como manejar con precaución.También llamó a no usar el celular, ponerse el cinturón tanto el conductor como los pasajeros y revisar las condiciones mecánicas de los vehículos antes de salir de la ciudad.Otra recomendación es descargar la aplicación PF Móvil para recibir asesoría, información turística y en caso de un accidente los elementos podrán usar la geolocalización para encontrar dónde están los afectados, así como a llamar al 088 si se desea presentar algún reporte a la Policía Federal. (Blanca Carmona / El Diario)