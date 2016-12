Fallecen dos en accidente en Cuauhtémoc

Cuauhtémoc— La tarde de este domingo se presentaron dos incidentes en el mismo kilómetro 6 de la carretera Cuauhtémoc al seccional de Álvaro Obregón en donde en el primer incidente, se presentó un choque múltiple que tuvo como saldo dos personas sin vida.Peter Goertzen Wiebe de 21 años de edad, perdió la vida poco después de las 6 de la tarde mientras viajaba a bordo de una camioneta marca Jeep linea Cherokee en color gris, luego de impactarse contra una pick up marca Dodge línea Ram 1500 en color blanco modelo 2009 que era conducida por el menonita Gerard Giesbretch Guenter de 26 años de edad.En esta pick up además del conductor, resultaron con lesiones graves 3 personas más que lo acompañaban, según lo trascendieron paramédicos que se dieron cita al lugar.En el incidente, participó un tercer vehículo, una camioneta marca Ford línea Escape en color negro y modelo 2005, que era conducida por Felipe Núñez Anchondo de 39 años, a quien le acompañaban dos personas de 36 y 3 años, falleciendo la persona de 36 años de nombre Aurora Aguirre Núñez, el conductor y la menor de 3 años fueron trasladados a un hospital de la ciudad.Dos horas después, se presentó otro accidente en el kilómetro 6 de dicha carretera estatal en donde participaron una pick up marca Ford línea ranger en modelo 200 y una Ford F150 cuyos conductores resultaron con heridas que no ponen en riesgo sus vidas.

