Debe el Estado más de mil mdp a proveedores

El Gobierno del Estado debe al menos mil 393 millones de pesos a proveedores externos contratados por la anterior administración, a los que no les pagaron y dejaron el adeudo que hasta la fecha no se ha cubiertoDatos oficiales proporcionados el mes pasado por el secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, establecen que este monto forma parte del déficit de 7 mil millones de pesos acumulados por el Gobierno anterior.Ello a pesar de que la administración de César Duarte Jáquez pagó unos días antes a proveedores 2 mil 600 millones de pesos que obtuvieron del último crédito que solicitaron por un monto de 6 mil millones de pesos de la bursatilización.El gobernador Javier Corral anunció el viernes que el Estado no tiene “ni un centavo” para liquidar a proveedores y deudores diversos, por lo que les pidió una disculpa y ofreció revisar las finanzas a partir de enero para cubrir los adeudos más urgentes.En el análisis realizado por la Secretaría de Hacienda sobre la situación en la que recibieron el estado en materia de finanzas públicas, se dio a conocer que al 28 de octubre había mil 393 millones de pesos por pagar a proveedores externos, es decir, prestadores de servicios o productos.Sin embargo, dijo que estimaron un monto de otros 200 millones de pesos de deudas diversas porque poco a poco han descubierto nuevos adeudos a proveedores.“Hay adeudos no considerados porque todos los días tenemos sorpresas”, dijo Fuentes Vélez a El Diario en una entrevista realizada a finales de noviembre.Explicó que de acuerdo con la investigación que realizaron, la anterior administración dejó de pagar a algunos proveedores desde el mes de abril, entre los que se encuentran adeudos por la contratación de seguros de edificios públicos y de patrullas, así como falta de pagos de gasolina.“Como que el reloj se detuvo en abril y se dejaron de pagar muchas cosas”, mencionó.El secretario de Hacienda estatal dijo que adicionalmente hay otros mil 876 millones de pesos que se deben a entes públicos internos, pero estos adeudos son entre las mismas instituciones o entidades del Gobierno estatal.El otro adeudo que abulta el déficit operativo, agregó, es el de mil 793 millones que se debe a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por el convenio de descuentos que hizo la anterior administración y no cubrió. (Gabriela Minjáres / El Diario)

