‘La Giganta’, la mujer que medía 2.40 metros

La Junta, Guerrero— Una de las mujeres más altas que han vivido en México, María Carolina Rascón Ochoa, que llegó a medir, dicen, 2.40 metros, se encuentra sepultada en el panteón de La Junta, Guerrero .‘La Giganta’, como era llamada en esta región de Chihuahua, nació el año de 1916 en Uruachi, Chihuahua, tenía una hermana gemela, Carlota Simona, ella era de estatura normal. María Carolina murió a la edad de 27 años.Pobladores de esta comunidad dicen que ‘La Giganta’ falleció a consecuencia de una enfermedad que padecía y que fue la causa de su inusual estatura.Información que se encuentra en Internet y que publicó The Evening Independent en octubre del año 1944, señala que Carolina fue conocida como la mujer más grande del mundo de aquella época.Dicen que Carolina era muy fuerte y con una mano podía subir una estufa de acero al lomo de una mula.Aseguran que a la mujer no le gustaba su altura y por ello la mayor parte de su vida la pasó recluida.“La historia de la señorita Carolina Rascón estuvo enterrada en una oscuro pueblo minero, Uruachi, Chihihuahua, hasta que un amigo empresario de la familia, don Jesús Avitia, decidió llevar a ‘juventud gigante’ a la capital del estado para que sus ciudadanos pudieran ver el más preciado y orgulloso tesoro de Uruachi”, publicó The Evening Independent.Cuando Carolina tenía 12 años alcanzaba con su mano la canasta de basquetbol y mientras montaba a caballo con sus pies tocaba el suelo.Aseguran que cuando Carolina tenía 27 años era tan fuerte, tan que cargaba a un hombre con un brazo.María Carolina se encuentra sepultada en el panteón de esta población y el espacio de su tumba es casi de doble tamaño de una normal.Pobladores comentan que la tumba de es visitada con frecuencia por personas que han escuchado la historia de esta gran mujer.

