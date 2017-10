Se acaba dinero para liquidar ‘aviadores’

Chihuahua— El Gobierno del Estado no tiene los recursos en la actualidad para liquidar a los empleados que reciben un sueldo completo a cambio de jornadas laborales que no alcanzan ni un medio tiempo; el director de Recursos Humanos del Estado, Pablo Ignacio Montes, explicó que el 31 de diciembre se dará por concluida la relación laboral con 300 empleados a los que no se les renovará el contrato, mientras que en el transcurso del año se procederá a la liquidación de decenas de empleados con base que no justifican su pago con la labor que realizan.Mencionó que si bien la idea de la actual administración es adelgazar la nómina estatal, la cual es superior a los 17 mil empleados de los cuales más de la mitad son maestros y personal de seguridad, esto no será posible por lo menos en los tres primeros meses del año, debido a que no hay recursos para pagar liquidaciones.Explicó que la conclusión del contrato laboral con 300 personas a las que no se les dará nuevo contrato es solamente el principio de una serie de acciones para mejorar el desempeño de la administración con menos personas, pero es necesario tener los fondos suficientes para liquidaciones.Añadió que se han centrado en los puestos de trabajadores que en la práctica no tienen funciones o que su trabajo se puede realizar en menos de cuatro horas.“Los que había como aviadores ya salieron, pero hay algunos puestos que no tienen funciones, a pesar de recibir un sueldo, esperamos que durante el año podamos avanzar en el tema y será cuando podamos hacer una comparación del número de puestos que hayamos podido disminuir pero sin afectar el servicio a la población”, expuso.