Otorgará IMSS citas médicas por Internet

Chihuahua— Por primera vez, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el 2017, otorgará por internet citas médicas en Unidades de Medicina Familiar (UMF), a través de la plataforma IMSS Digital en teléfonos móviles y tabletas, en beneficio de los derechohabientes.Al inaugurar el Foro Nacional de Coordinadores Delegacionales de Informática y Jefes Biomédicos 2016, el titular del IMSS, Mikel Arriola, informó que ya iniciaron las pruebas piloto de este servicio de citas, que estará disponible en el primer semestre de 2017.Para mejorar la calidad y calidez de los servicios que otorga el Seguro Social a través de la digitalización y simplificación de trámites, dijo que se han ofrecido casi 100 millones de atenciones digitales en la actual administración con la plataforma IMSS Digital, lo que facilita la interacción con derechohabientes, patrones y pensionados, con trámites no presenciales que antes de 2013 no existían.Por consiguiente, Arriola instruyó al área de Innovación y Desarrollo Tecnológico, con el apoyo de la Dirección de Prestaciones Médicas, incorporar en el primer semestre de 2017 nuevas herramientas a IMSS Digital: pase de cirugía, solicitud de pensión e incapacidad por internet, implementación del sistema de abasto institucional, así como servicios administrados de infraestructura de cómputo.El Director General del Seguro Social enfatizó que acorde con la Estrategia Digital Nacional, el Instituto construyó IMSS Digital, que ha implementado diversos programas basados en el aprovechamiento y desarrollo de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones.Destacó que al digitalizar 19 de los 25 principales trámites del Instituto y comparar el costo-beneficio en la atención de los usuarios, se han obtenido ahorros por casi cinco mil millones de pesos.Mikel Arriola señaló algunos de los compromisos alcanzados del decálogo de acciones con el uso de la tecnología, como la eliminación del trámite de comprobación de supervivencia, programas que reducen los tiempos de espera en la atención como Unifila, Gestión de Camas, referencia al especialista en segundo nivel, y beneficios a patrones al digitalizar los cinco trámites más utilizados.La agenda de citas médicas se sumará a los trámites y servicios que ya brinda la App IMSS Digital: ubicación de inmuebles (unidades médicas y administrativas), asignación o localización del Número de Seguridad Social, alta y cambio de clínica, consulta de vigencia de derechos e información de prevención para la salud.En su oportunidad, el Director de Innovación y Desarrollo Tecnológico del Instituto, Pedro Valencia Santiago, afirmó que con IMSS Digital se da un paso más para acercarse en la ruta de la consolidación de los servicios digitales. "Estamos todos convencidos que estar cerca del derechohabiente no es un tarea, es una causa".En el Foro, Mikel Arriola entregó reconocimientos por obtener las mejores evaluaciones de desempeño a los Coordinadores Delegacionales de Informática de Norte del Distrito Federal, Zacatecas y Baja California, Alejandro Reyes Hernández, Raúl Romero García y José Antonio Zaparí Méndez, respectivamente; así como a los Jefes Biomédicos, Alberto Saucedo Pérez, del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI; Guillermo Ramón Donis Castañeda, del Hospital Pediatría del CMN Siglo XXI, y Bertha Alicia Arroyo Castañeda, del Hospital de Traumatología y Ortopedia número 21 de Nuevo León.En el evento estuvieron presentes el Secretario General del Seguro Social, Juan Carlos Velasco Pérez; los representantes del Consejo Técnico del IMSS por el sector obrero y patronal, José Luis Carazo Preciado y Raúl Rodríguez Márquez, respectivamente; así como directores normativos, delegados y directores de Unidades Médicas de Alta Especialidad.

