El Poder Judicial bajo lupa

A unos días de la sacudida en el Poder Judicial del Estado por la reforma aprobada por el Congreso, que renovó en fast-track la presidencia del Tribunal de Justicia del Estado y frenó la polémica elección de casi 70 jueces de control, el nuevo magistrado presidente Julio César Jiménez Castro advierte que se pondrán bajo lupa a todas las áreas del sistema, principalmente a los nombramientos de personal y de los resolutores.En su primera visita a esta frontera, tras la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial del 12 de noviembre que le permitió asumir ese cargo, Jiménez Castro adelanta que en el caso de los jueces que operan como provisionales se revisará su trabajo y será hasta en enero próximo cuando se lanzarán nuevas convocatorias, con criterios y lineamientos diferentes a los aprobados por la anterior presidencia.La selección se hará en tres etapas en las que se contempla la consulta a la sociedad en general y a determinadas instituciones académicas, la aplicación de un examen de conocimiento y psicométrico, así como otra serie de requisitos que deben cumplir los aspirantes, menciona.Lo aprobado durante la gestión del magistrado de Gabriel Sepúlveda Reyes queda sin efectos, dice en entrevista con El Diario, en la que de tajo frena los cuestionamientos sobre lo que algunos sectores señalaron como una clara intromisión del Poder Legislativo en el Poder Judicial.Somos poderes independiente, afirma. Pero precisa que el Congreso del Estado tiene la facultad para dictar disposiciones de carácter general que modifiquen el funcionamiento y estructura del Poder Judicial.Jiménez Castro es egresado de la licenciatura en Derecho por la UACh, en septiembre de 1975 fue nombrado juez civil del Distrito Judicial Bravos con cabecera en Ciudad Juárez, actividad que interrumpió 14 años para litigar de forma privada y se reintegró al Poder Judicial en 1993, al ser nombrado magistrado, se informó.¿Cómo encontró el Poder Judicial?En términos generales, el poder judicial está trabajando normalmente. No deja de haber algunas cuestiones de naturaleza irregular, pero en términos generales tanto los juzgados como las salas de apelación y todas las dependencias administrativas están trabajando de manera tranquila y normal.La forma en que usted fue elegido sacudió al Poder Judicial y algunos sectores han cuestionado su independencia, ¿qué dice usted de esto?A ese respecto lo que yo puedo manifestar es que el Congreso del Estado tiene la facultad de dictar disposiciones de carácter general en lo que se refiere al funcionamiento y estructura del Poder Judicial y en tales situaciones emitieron un decreto en donde, efectivamente, se estableció el término de la presidencia del magistrado (Gabriel) Sepúlveda Reyes, con motivo de que también por disposición expresa de un artículo transitorio se le amplío el término a un año más y entonces se da respuesta a ese planteamiento y se le acaba o suprime o deroga ese artículo entonces queda sin efectos ese nombramiento adicional, que también estableció la ley que entró en vigor en octubre del 2014. En un artículo transitorio, de ese ordenamiento legal, fue donde se estableció que quien estuviera en la presidencia la ocuparía por un año más, para concluir el encargo hasta octubre del 2017. En consecuencia el Congreso así como había autorizado una ampliación, el Congreso también pensó que esa ampliación carecía ya de sustento y por lo tanto había que dar por terminado ese plazo.Algunos sectores, como algunos grupos de abogados y analistas, lo han leído como una depuración de duartistas. Usted ¿qué dice?Pues no, no es así porque el señor magistrado Sepúlveda si bien terminó su gestión como presidente del TSJ pasó a ocupar la sala que le habían asignado a la que fue adscrito en noviembre del 2014, de tal suerte que ahorita se desempeña como magistrado de la sala Civil y Contencioso Administrativo.Entonces, ¿considera que fue una sacudida al interior del Poder Judicial? ¿Cómo percibe usted el ambiente?Sacudida no fue, todo siguió en completa normalidad. No sé si vieron el video respectivo del día que yo tomé la presidencia y yo no tuve absolutamente ningún problema, ningún obstáculo, ninguna oposición para tomar la presidencia del TSJ incluso cuando yo ocupé la presidencia el magistrado Sepúlveda ya había retirado todas sus pertenencias de la oficina que le correspondía al presidente. Inmediatamente después de que tomé la presidencia del TSJ como decano de los magistrados del TSJ pues lo único que hice fue emitir la convocatoria para el pleno correspondiente donde se haría la designación del nuevo presidente del Tribunal, elección que se llevó a cabo el 12 de noviembre a las 11 del día y ahí fui electo presidente del TSJ por un término de tres años por unanimidad de votos de todos los magistrados que integran el Pleno.El Congreso acaba de aprobar que se realice una auditoría, ¿qué es lo más importante en esta auditoría? ¿Qué es lo que se va a revisar?De acuerdo con notas periodísticas van a revisar la gestión del año 2016, en específico que van a ser cuestiones relacionadas con el gasto o el presupuesto que le entregan al Poder Judicial, los nombramientos que se han hecho a lo largo del 2016 y principalmente por lo que se refiere a los jueces provisionales, quién los designó y desde cuándo están designados. Pero particularmente se va a investigar la cuestión relativa al manejo de los recursos que le corresponden al TSJ.En este tema de manejo de recursos ¿hay alguna irregularidad, algún desvío?Eso lo va a detectar precisamente la auditoríaUsted sabe algo? ¿Ha detectado algo al respecto?Hasta ahorita nosotros no hemos conocido de ningún desvío de esa naturaleza, pero se va a examinar también de nuestra parte si hay o no alguna irregularidad en cuanto al manejo de los recursos y fundamentalmente ir área por área investigando si efectivamente existe personal que se contrató demás, para, en su caso, si esos puestos no son necesarios suprimirlos inmediatamente.Se hablaba desde la administración de Romero Salcido de un faltante de unos 100 millones de pesos, por la construcción del edificio, ¿qué sabe de esto?Lo que nos informó el magistrado Sepúlveda, cuando él era presidente todavía, fue en el sentido de que el Poder Judicial no tuvo nada que ver en la contratación y edificación de lo que se llama el Centro de Justicia. Tanto la licitación para la construcción del edificio como la propia edificación la llevó a cabo la Secretaría de Obras Públicas de Gobierno del Estado y la entrega recepción se hizo de la Secretaría de Obras Públicas a la Secretaría de Hacienda, que es la obligada a recibir el edificio y que la Secretaría de Hacienda emitió un oficio donde ponía a disposición del Poder Judicial para su uso ese inmueble, de tal suerte que el TSJ no tuvo absolutamente nada que ver ni en la licitación pública que se lanzó para que se edificara el Centro de Justicia ni en la construcción específica del mismo. Si hay adeudos o irregularidades o defectos en la construcción eso se debe entender única y exclusivamente entre la Secretaría de Obras Públicas y la Secretaría de Hacienda, ambas de Gobierno del Estado y claro que como toda construcción tiene pequeños defectos, pequeñas irregularidades que se han ido reparando para que el Poder Judicial no recaiga, para que el Centro de Justicia se vea bien y pueda funcionar adecuadamente.Cuántos jueces provisionales hay y cuál va a ser el destino de ellos, ya que está detenida la convocatoria lanzada por el anterior magistrado presidente, qué va a pasar con ellos?Hay un número aproximado de 60 a 61 jueces que fueron designados como provisionales desde hace algunos años y efectivamente por el decreto que se emitió por el Congreso del Estado, el pasado 11 de noviembre, se procedió a la suspensión de la selección de jueces provisionales y se ordenó la reposición del procedimiento para la selección de los mismos. Ahora también mediante ese decreto, se establecieron nuevos lineamientos para que se lleve a cabo la selección y nombramiento. De tal manera que para el mes de enero probablemente estemos iniciando los procedimientos para lanzar las convocatorias y se hagan los procedimientos correspondientes para la selección, que se compone normalmente de tres etapas: una de consulta a la sociedad en general y a determinadas instituciones académicas y posteriormente el examen de conocimiento, el psicométrico y otra serie de requisitos que deben cumplir quienes aspiren a ocupar el cargo de juez ya sea penal, civil o familiar en el TSJ.Igual que en la convocatoria anterior?Pues no, aquí tiene nuevo lineamientos como son la convocatoria previa y diversos elementos para hacer la evaluación distintos a los establecidos en los lineamientos generales que aprobó el Pleno por mayoría en el mes de septiembre de este año.Va a ser sólo para el Poder Judicial o será abierta?Va a ser abierta, porque se le va a dar oportunidad de que se registren todas las personas que quedaron inscritas desde la ocasión anterior en que se lanzaron las convocatorias, precisamente para que tuvieran la oportunidad de participar en el procedimiento de selección y a todas esas personas que se inscribieron se les va a dar oportunidad de que participen en los nuevos procedimientos que se van a llevar a cabo para la selección de los jueces civiles, familiares y penales.Hay algunos jueces que tienen más de tres años despachando como provisionales y ellos estaban pidiendo que se revisara su trabajo, que no se les someta a los exámenes, sino que sean ratificados, ¿qué dice usted al respecto?Habrá que examinar cada caso particular porque le puedo manifestar ahorita de momento que esas peticiones se formularon durante la presidencia del magistrado Sepúlveda y de esos escritos no se dio cuenta nunca el Pleno, si no que fueron resueltos directamente por la presidencia. De tal manera que vamos a investigar a ver en qué términos se dio respuesta a ellos.Y ahora si se va a consultar al Pleno para responderles?Ya no, ya quedó sin materia toda esa cuestión con motivo de la suspensión de los procedimientos de elección. Ahora, tengo el conocimiento de que a algunos de ellos se les dio una respuesta negativa y la parte interesada interpuso el recurso de revisión y ese sí tiene que resolverlo el Pleno del Tribunal.Cuáles son sus proyectos y planes para estos tres años que va a estar al frente del Poder Judicial?En primer lugar, centrar la actividad de la presidencia en cuestiones relacionadas principalmente con la impartición de justicia, examinar frecuentemente el desarrollo de los juzgados, para ver si marchan adecuadamente y se llevan los procedimientos de manera pronta y expedita. En segundo lugar, estar al pendiente de todas las reformas que se lleven a cabo con la finalidad de hacer más ágiles y rápidos los procedimientos civiles, penales y familiares.