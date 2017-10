No se avaló gasto de bursatilización: Corral

El gobernador Javier Corral Jurado negó ayer que su gobierno haya dado el aval a la anterior Administración estatal para que gastara los 6 mil millones de pesos producto de la bursatilización y dijo que la información brindada por el secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, ha sido malinterpretada.Aseguró que su gobierno nunca autorizó tal acción.Lo que se hizo fue firmar para que se realizara la bursatilización, con el fin de dar seguimiento al destino del recurso, pero fue algo que no pudieron hacer debido a que la anterior Administración los dejó “fuera” y utilizó el dinero para “tapar hoyos negros” generados de las inconsistencias derivadas de los malos manejos financieros que se presentaron en el sexenio anterior, agregó el mandatario.Esto contradice a su titular de Hacienda, Fuentes Vélez, que en entrevista grabada con El Diario dijo que el gobierno actual estuvo de acuerdo con la Administración estatal encabezada por César Duarte para que ejerciera en su totalidad el crédito que solicitaron por 6 mil millones de pesos de la bursatilización.El funcionario, quien representó a Javier Corral para supervisar las condiciones de la contratación y el uso de ese crédito, explicó que de los 6 mil millones contratados sólo se recibieron 5 mil 600, porque 400 se quedaron en garantía con el banco (Inbursa).El 25 de noviembre, durante su gira por Ciudad Juárez, Corral denunció que la anterior administración no dejó recursos de la bursatilización para operar durante el último trimestre de este año fiscal, como supuestamente se habían comprometido.“Hay pagos a empresas que todavía ni encontramos dónde están, pero otra cosa que es mayor, que es importante decirlo, a la subsecretaria de Hacienda le mintieron que nos iban a dejar un colchón para salir nosotros del año, pero cuando le dijimos que ni con el crédito salíamos, lo primero que nos dijo: bueno, ¿y los recursos de la bursatilización?, se los llevaron todos”, sostuvo el mandatario ese día al concluir un evento realizado en el memorial del campo algodonero.Pero en una entrevista con Fuentes Vélez, realizada posterior a esas declaraciones del gobernador, el titular de Hacienda del Estado dijo que la anterior administración estatal encabezada por Duarte Jáquez se gastó todo el dinero correspondiente al último crédito que se solicitó por un monto de 6 mil millones de pesos de la bursatilización.Aseguró que así lo acordaron de manera conjunta ambos gobiernos –el que entonces estaba en funciones y el electo– porque era la mejor alternativa ante las condiciones financieras del estado.Pero con el acuerdo de ustedes? ¿Ustedes sabían que no iban a recibir nada?Así es¿No hubo ningún engaño?No, estuvimos conscientes que en ese momento era la mejor alternativa o la alternativa menos mala dado cómo se tenían las condiciones del estado, para poder tener nosotros un poco más de holgura en el mes de octubre, holgura que no tuvimos porque fueron apareciendo adeudos nuevos que no teníamos conocimiento.¿Usted sabía, y estaba en la negociación, que la anterior administración la iba a utilizar, no hubo ningún engaño?No, porque se pagaron y se cumplieron compromisos que estaban pendientes de pago.Sin embargo, Corral dijo ayer que las declaraciones Fuentes Vélez se malinterpretaron y que de ninguna manera se avaló que el Gobierno de Duarte utilizara los 6 mil millones de pesos en el pago a proveedores del estado, con quienes tenía una deuda muy elevada y que generó que el presente Gobierno no tuviera recursos derivados de la bursatilización.De igual modo, el jefe del Ejecutivo estatal manifestó que su administración analiza la posibilidad de adquirir más recursos, pero explicó que no se trata de una nueva bursatilización como se ha llegado a mencionar, al indicar que el proyecto original era por 10 mil millones de pesos, de los cuales el Gobierno anterior ejerció 6 mil millones y la actual administración plantea utilizar 2 mil 800 millones más.Aunque advirtió que eso aún no es seguro que se vaya a realizar y que todo dependerá de la capacidad de ahorro que el estado tenga el próximo año y si la crisis financiera persiste, se tendrá que recurrir a ello para superar los obstáculos que se presenten y que será a mediados del 2017 cuando se tome esa decisión.En caso de que así se dé, el mandatario estatal dijo que el recurso será destinado exclusivamente para obra pública, ya que señaló, “no se vale comprometer los recursos del estado y que no exista beneficio alguno, como sucedió con la anterior administración”. (M. Silva / G. Minjáres / El Diario)