Sueldos de policías... en la desigualdad

Las cifras

Chihuahua— Una gran disparidad en sueldos, salarios y compensaciones existe entre las percepciones de los agentes de los distintos cuerpos policíacos en el estado de Chihua-hua, donde hay policías municipales que sin tener los estudios de nivel medio superior o superior, obtienen mayores ingresos que los agentes estatales y que por su desempeño tienen que contar con una profesión.El Diario obtuvo información en las direcciones de Seguridad Pública Municipal de Chihuahua, Juárez, Cuauhtémoc, Villa Ahumada e Hidalgo del Parral, así como en las corporaciones de la Policía Estatal Única y Policía Ministerial.En el análisis de los sueldos y salarios que percibe el policía “promedio”, se encontró que por ejemplo, mientras en la frontera un agente municipal al salir de la academia percibe 15 mil pesos mensuales con un nivel mínimo requerido de estudios de secundaria, en Villa Ahumada, a 124 kilómetros de distancia, el policía preventivo promedio percibe menos de la mitad de esa cantidad, es decir, seis mil pesos al mes, sin derecho a bonos ni compensaciones. Asimismo carece de seguro de vida.“Aquí el salario es de 200 pesos diarios, tres mil a la quincena, no tenemos compensación, no tenemos seguro de vida, ni bonos, sólo es eso”, expresaron agentes entrevistados en la comunidad de Villa Ahumada, quienes sin embargo, denunciaron los riesgos existentes en esa localidad para ejercer la profesión, por ser tránsito obligado de las bandas criminales hacía los Estados Unidos.La Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) en Chihuahua reportó que un policía preventivo “promedio” percibe 12 mil pesos mensuales, incluyendo bonos de estudio, bonos del Subsemun, además sí cuentan con seguro de vida y servicio médico en el Instituto Municipal de Pensiones (IMPE).En caso de fallecimiento, la viuda o hijos del policía de la ciudad de Chihuahua se quedan con el servicio médico y la pensión; de la misma forma conforme va ascendiendo el polipreventivo dentro de la corporación y pertenece a grupos especiales sus percepciones van incrementándose.La presidencia municipal de Cuauhtémoc a través de la coordinadora de Comunicación Social, Selina Domínguez, informó que el salario promedio mensual de un policía, que patrulla y anda en las calles es de 9 mil 477 pesos.“Sí tienen seguridad social en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), también tienen seguro de vida y tienen bonos de despensa”, expresó la funcionaria, “lo de la compensación va dentro del salario”, precisó.En el ayuntamiento de Hidalgo del Parral, el vocero David Ortega indicó que un “policía razo” percibe un ingreso de 310 pesos diarios, equivalente a 9 mil 310 pesos al mes.“Este sueldo lo tienen el 62.44 por ciento del total de elementos en la corporación y tienen seguro médico y de vida”, informó.Con respecto a las instancias estatales, en la Fiscalía General del Estado (FGE) se informó que un agente de la Policía Estatal Única (PEI) percibe 11 mil 994 pesos al mes y adicionalmente, cada día 20 del mes, recibe una compensación de 4 mil pesos, por lo que el sueldo integrado asciende a casi a 16 mil pesos.En esta percepción ya se incluyen bonos de despensa, de transporte, de la misma forma cuenta con seguro de vida y servicio médico en el Instituto Chihuahuense de la Salud (Ichisal).Este sueldo es superior a lo que reciben en promedio, los agentes de la Policía Ministerial también dependientes de la FGE.El agente ministerial “promedio” percibe 9 mil pesos al mes, adicionalmente cuatro mil de compensación, pero entre los requisitos para su desempeño, esta acreditar nivel de estudios de licenciatura, sin embargo dependiendo de la zona en donde este adscrito, “A”, “B” o “C”, sus percepciones pueden aumentar.En el caso de los sueldos y salarios de los policías preventivos en los municipios de Delicias, Camargo y Guerrero, no fueron proporcionados a este medio de comunicación por las autoridades municipales, al señalar que es información “reservada” y “confidencial”.$ 11 mil 994 pesos (mes)$ 4 mil pesos de compensaciónTotal: 15 mil 994 pesosIncluye• Bono de despensa• Bono de transporte• Seguro de vida• Servicio médico Ichisal$ 6 mil pesos (al mes)• No tiene compensación• No tiene seguro de vida• No tiene bonos• Servicio Médico en Imss$ 9 mil 477 pesos (al mes)Incluye• Compensación va dentro del salario• Seguro de vida• Bonos de despensa• Seguridad social en el IMSS$ 15 mil pesos (al mes)• No tiene compensaciones• No tiene bonos• Secundaria es el nivel mínimo requerido• Sí tiene seguro de vida• Servicios médicos municipales$ 9 mil 310 pesosIncluye• Seguro de Vida• Servicios médicos municipales$ 9 mil pesos (mes)$ 4 mil pesos de compensaciónTotal : 13 mil pesosIncluye• Seguro de Vida• Servicio Médico (Ichisal)$ 12 mil pesos (mes)Incluye• Seguro de vida• Bonos de estudio• Bonos para los hijos (que estudien)• Bonos del Subsemun• Servicio Médico en el IMPE