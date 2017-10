Reprueban 325 policías exámenes de confianza

Chihuahua— Un total de 325 policías preventivos de los 67 ayuntamientos y de la Fiscalía General del Estado (FGE), reprobaron los exámenes de control y confianza que se aplicaron durante el presente año, según informó el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), dependiente de la Secretaria de Gobernación (Segob)En el informe denominado “Evaluación de control de confianza al personal del servicio profesional de carrera de las Instituciones de Seguridad Pública”, con fecha al 30 de septiembre de 2016, refiere que en el caso de las policías preventivas de Chihuahua, hubo 249 agentes que “No aprobaron” los exámenes, mientras que de la FGE no acreditaron 46 elementos y otros 30 del área de Prevención y Reinserción Social, estos últimos quienes se encargan de la seguridad y vigilancia en los ceresos estatales.El universo de policías que fueron evaluados, entre ellos agentes municipales, estatales, ministerios públicos, peritos y altos mandos, ascendió a 12 mil 303.El personal que reprobó los mismos, representan el 2.64 por ciento del total de agentes evaluables, según el reporte titulado “Seguimiento de Evaluaciones por Entidad Federativa”, mismo que puede consultarse en la página oficial http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/.El SESNSP precisó que el personal administrativo de las corporaciones policíacas no fue evaluado.Los exámenes de control y confianza son aplicados directamente al personal en el Complejo Estatal de Seguridad Pública, localizado en la carretera Chihuahua a ciudad Aldama, en el edificio denominado C-3.El objetivo general de la evaluación es la identificación de personal confiable, calificado y competente, para desempeñar el trabajo de seguridad, según se explica.Las pruebas consisten en la aplicación de un examen toxicológico para detectar la presencia de drogas ilegales o fármacos, que genere efectos adictivos, repercusiones en el sistema nervioso o alteraciones orgánicas.Asimismo los policías son sometidos a evaluaciones psicológicas para identificar si las características de personalidad, estilo de trabajo, competencias, capacidades y confiabilidad, coinciden con el perfil del puesto o el desempeño de sus funciones.De la misma forma se les aplica la prueba del polígrafo, donde se analiza con equipo técnico, los antecedentes de conducta y hábitos con el propósito de prevenir riesgos.Otra evaluación a la que son sometidos los elementos, es en el aspecto socioeconómico, para verificar la congruencia del estilo de vida con su trayectoria profesional.La última de las pruebas es la evaluación médica, donde se verifica que el estado de salud e integridad física del policía permita el cumplimiento adecuado de sus funciones.En el informe publicado por la autoridad federal, no se especifica si los agentes reprobados fueron dados de baja de las corporaciones policiales o continúan dentro de las filas.249 - agentes de las policías preventivas46 - elementos de FGE30 - en el área de Prevención y Reinserción social12 mil 303 - agentes fueron evaluados

