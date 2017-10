Avaló Corral a Duarte gastarse bursatilización

Con el aval del actual gobierno, la anterior administración estatal encabezada por César Duarte Jáquez se gastó todo el dinero correspondiente al último crédito que solicitaron por un monto de 6 mil millones de pesos de la bursatilización.El secretario de Hacienda del Gobierno estatal, Arturo Fuentes Vélez, aseguró que así lo acordaron de manera conjunta ambos gobiernos, el que entonces estaba en funciones y el electo, porque era la mejor alternativa ante las condiciones financieras del estado.Esto contradice al gobernador Javier Corral Jurado, quien apenas la semana pasada aseguró que la anterior administración estatal se gastó todo el dinero de la bursatilización y no le dejaron nada, como supuestamente habían acordado con ellos y con la Secretaría de Hacienda federal.Sin embargo, el secretario de Hacienda estatal detalló que no hubo tal engaño y que ese fue el acuerdo al que llegaron al optar por “la menos mala de las opciones” que tenían disponibles en ese momento que hicieron la negociación y contratación del crédito.“Estuvimos conscientes que en ese momento era la mejor alternativa o la alternativa menos mala dado cómo se tenían las condiciones del estado, para poder tener nosotros un poco más de holgura en el mes de octubre, holgura que no tuvimos porque fueron apareciendo adeudos nuevos (de los) que no teníamos conocimiento”, aseguró Arturo Fuentes Vélez en entrevista con El Diario.El gobernador dijo la semana pasada en una gira realizada en Ciudad Juárez que la anterior administración no dejó recursos de la bursatilización para operar durante el último trimestre de este año fiscal, como supuestamente se habían comprometido.“Hay pagos a empresas que todavía ni encontramos dónde están, pero otra cosa que es mayor, que es importante decirlo, a la subsecretaria de Hacienda le mintieron que nos iban a dejar un colchón para salir nosotros del año, pero cuando le dijimos que ni con el crédito salíamos, lo primero que nos dijo: bueno, ¿y los recursos de la bursatilización?, se los llevaron todos”, sostuvo el viernes 25 de noviembre.Fuentes Vélez, quien representó a Javier Corral para supervisar las condiciones de la contratación y el uso del crédito, explicó que de los 6 mil millones contratados sólo se recibieron 5 mil 600, porque 400 se quedaron en garantía con el banco.Del dinero recibido, detalló, 3 mil se usaron para pagar un crédito que en noviembre de 2015 se contrató con garantía de los remanentes de los ingresos del peaje de las carreteras y los 2 mil 600 restantes para el pago de proveedores de inversión pública realizada en la pasada administración estatal.“Se le dijo bursatilización pero en realidad no lo es y en todo caso si le queremos decir de alguna forma le podemos decir monetización, pero al final de cuentas es un crédito de largo plazo que se contrató con Inbursa con la garantía de los remanentes de los ingresos de las casetas”, agregó.El funcionario estatal dijo que en el uso de este crédito que llegó apenas unos días antes de terminar la anterior administración no hubo ningún engaño, porque se pagaron y se cumplieron con los compromisos que estaban pendientes de pago.Del crédito a corto plazo que esta administración contrató por un monto de mil 800 millones de pesos, el secretario de Hacienda mencionó que se utiliza para cubrir la operación propia del gobierno, como el pago de la nómina, abastecimiento de gasolina y mantenimiento de los vehículos.“Este crédito está planteado así y así se está usando”, dijo.Afirmó que hasta el momento cuentan con recursos que provienen de ese crédito, aunque comentó que son insuficientes para operar por el déficit acumulado de 7 mil millones de pesos que les dejó el anterior gobierno.Explicó que cuando este gobierno asumió el 4 de octubre tenían en caja 594 millones de pesos, de los que 573 ya estaban comprometidos para entregar a los municipios a más tardar el 5 de octubre, por lo que el saldo disponible apenas fue de 21 millones para el gasto operativo.Por ello, argumentó, solicitaron el crédito de mil 800 millones de pesos, contratación que se hizo a través de un proceso competitivo, como si fuera una licitación pública, y se decidió contratar con MultiVa porque ofreció las tasas de intereses más favorables. (Gabriela Minjáres / El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.