Recortará Estado 300 plazas a partir de enero

Chihuahua— Alrededor de 300 personas dejarán de laborar a partir del día dos de enero en el Gobierno del Estado, ya que no les serán renovados sus contratos.El secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, comentó que “no se han activado plazas además de que a partir de que se venzan los contratos no habrá renovaciones, debido a que el objetivo es generar ahorros por mil 800 millones de pesos.“Otra medida que se tomará es la venta de algunos inmuebles y parte de la flotilla aérea estatal, sin embargo, no se ha definido cuales propiedades serán ofertadas”, indicó.La baja en la nómina ha sido una de las estrategias que se anunció desde un principio de la administración, además de que no se descarta que haya áreas que sean unificadas.Entre los nuevos ahorros estará la reducción de la flotilla de vehículos que no sean para atención a la población, así como una baja en los viáticos, los cuales serán vigilados.El funcionario añadió que en la medida de lo posible se evitarán los gastos de representación, además de que el uso de las unidades será solamente en los casos que lo demanden, ya que se ahorrará en combustible y en líneas de celular, las cuales ya fueron canceladas en su mayoría y solamente están activas las que corresponden a los cuerpos de seguridad y alrededor de 30 para ciertos cargos.Información extraoficial apunta que el recorte de empleados estatales podría alcanzar los mil trabajadores, la mayoría de contrato que en enero se quedarían fuera de la nómina estatal.Ayer Fuentes Vélez informó que se está revisando que aeronaves pueden ser vendidas, debido a que no son necesarias o son antiguas, incluso se podría buscar un cambio por el nuevo helicóptero que costó alrededor de ocho millones de dólares, por lo que se optaría por rentar aeronaves cuando sean necesarias.En Ciudad Juárez también se reducirá la nómina en un 15 por ciento el próximo año con la finalidad de destinar esos recursos a inversión de obra pública, informó ayer Ramón Galindo Noriega, subsecretario de Gobierno del Estado Zona Norte.Galindo Noriega dijo que además se tratará de aprovechar mejor al personal para encargarle tareas adicionales a las que tienen ahora y utilizar más su trabajo y capacidad.Precisó que hay dependencias que no serán afectadas en su personal, como las áreas de educación y seguridad pública.El funcionario informó que el presupuesto de egresos del Estado este año ascendió a 62 mil millones de pesos, pero para el 2017 el gobernador del estado, Javier Corral Jurado ha anunciado que será de 55 mil millones de pesos, es decir, que habrá una reducción de 7 mil millones de pesos, decisión que está sujeta a lo que apruebe finalmente el Congreso del Estado.Galindo dijo que pese a ello se tratará de privilegiar el aspecto de las familias más necesitadas en la entidad.Agregó que no se quiere descuidar todo lo que tiene que ver en el combate a la pobreza, con la colaboración con los más necesitados, ya que este es un gobierno humanista que quiere hacer un esfuerzo en ese sentido. (Con información de Salvador Castro / El Diario)