En el estado, ninguna acción penal derivada de espionaje

Ciudad de México— El espionaje de particulares, a través de la geolocalización en tiempo real de sus celulares sin permiso judicial, no ha tenido como resultado ejercicios de acción penal en Chihuahua, informó la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D).“La gran mayoría de los casos se han vigilado personas que jamás son llevadas a juicio por la probable comisión de un delito”, señaló.A nivel nacional, de 2013 a 2015, se iniciaron 6 mil 529 averiguaciones previas en las que se utilizó alguna medida de vigilancia mediante la geolocalización celular, pero sólo en 572 casos se ejerció acción penal, reportó la organización.En el mismo periodo, la Fiscalía de Chihuahua no reportó la judicialización de ninguna carpeta de investigación a partir de ese tipo de control, de acuerdo con el informe “El Estado de la vigilancia: Fuera de control”.De acuerdo con la R3D en 2013 la Fiscalía requirió a las distintas compañías telefónicas la ubicación de 2 mil 747 dispositivos móviles, en 2014 otras mil 941 y mil 986 en 2015.“Prácticamente la totalidad de las solicitudes fueron llevadas a cabo sin autorización judicial”, según la investigación realizada con recursos de la fundación Open Society.“La expansión de las facultades legales y tecnológicas para implementar medidas de vigilancia sobre la población, ha descansado, en gran parte, bajo argumentos que sostienen que éstas herramientas son indispensables para alcanzar objetivos legítimos del Estado como lo son la seguridad y el combate a la impunidad”, indica.Agrega que “bajo esa lógica no soportada en evidencia, también se ha intentado justificar la eliminación de contrapesos institucionales y controles democráticos mínimos a la vigilancia”.“Se ha argumentado que el control judicial y otras medidas encaminadas a detectar, prevenir y evitar abusos a través de la vigilancia, son obstáculos innecesarios a la celeridad (rapidez) y efectividad de investigaciones”, indica.“Los datos obtenidos demuestran que la inmensa mayoría de las averiguaciones previas en las que se ha utilizado alguna medida de vigilancia no se ha ejercido acción penal alguna”, concluye.A nivel nacional, de 2013 a 2015, se iniciaron 6 mil 529 averiguaciones previas en las que se usó vigilancia por geolocalización, pero sólo en 572 se ejerció acción penal

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.