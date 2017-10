Va Corral por segundo crédito

Chihuahua— El anteproyecto de Presupuesto de Egresos y Ley de Ingresos para el 2017 contempla un gasto por 61 mil 955 millones de pesos, pero un ingreso de 58 mil 356 millones, una disminución del 5.9 por ciento respecto del ejercicio anterior.Es decir, se avizora un presupuesto deficitario para el siguiente año de 3 mil 500 millones, por lo que el secretario de Hacienda estatal, Arturo Fuentes Vélez, dejó abierta la posibilidad para obtener más de 3 mil millones de pesos en bursatilización de bonos carreteros.Esta sería la segunda deuda millonaria en dos meses de la administración de Javier Corral, ya que en octubre solicitó un crédito por mil 800 millones de pesos con el argumento de enfrentar el déficit de 7 mil millones que tiene el Estado y solventar los gastos del último trimestre.Esa medida fue cuestionada por sectores y partidos políticos, que pidieron solventar primero el déficit con opciones alternas.Chihuahua— Fuentes Vélez afirmó ayer que los 6 mil millones que solicitó la administración pasada no se bursatilizaron, sino que se pidieron como deuda a largo plazo.En ese sentido, explicó que pueden bursatilizar más recursos de bonos carreteros. “Se puede sacar a la bolsa, liquidar 6 mil millones y tener excedente”, dijo.El año pasado, el exgobernador César Duarte Jáquez, solicitó y le aprobó el Congreso del Estado, monetizar, bursatilizar, potencializar, ceder, afectar y/o transmitir la propiedad fiduciaria hasta por un plazo de 25 años, el 25 por ciento de los recursos que anualmente le corresponden al Estado del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.El secretario de Hacienda expresó que el déficit es consecuencia de las condiciones “ruinosas” en que recibieron las finanzas del estado de la anterior administración.Por lo que plantean medidas de eficiencia y racionalidad en los egresos, con el fin de que el déficit pueda ser paulatinamente eliminado en el transcurso de esta administración.También analizan la conveniencia de deshacerse de aeronaves para sustituirlas por arrendamientos de los mismos e inmuebles no prioritarios.La administración estatal ha reducido ya gastos en telefonía celular, combustibles, viáticos y comisiones oficiales, comunicación social, seguros y mantenimiento de vehículos como resultado de estas medidas, que habrán de ser parte de un Decreto de Austeridad que el Ejecutivo emitirá en fecha próxima.Fuentes Vélez anuncio que los programas sociales, educativos, culturales y para indígenas, no se verán afectados.En seguridad sí hay reducción del presupuesto propuesto por la Fiscalía General del Estado.Fuentes Vélez dijo que, sin embargo, el Gobierno no incrementará las tasas de los impuestos existentes, ni la creación o reactivación de otros. (P. Mayorga / O. Chávez / El Diario)

