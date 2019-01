Monterrey— El clan Derbez se ha “desenchufado” de las redes sociales para hacer realidad una locura que se le ocurrió al actor y director.Eugenio dio a conocer que toda la familia viajará junta por un mes a un lugar paradisiaco, sin especificar dónde, para gozar una gran aventura.Versiones indican que la popular familia a la que pertenecen Aislinn y su esposo Mauricio Ochmann, Vadhir, José Eduardo y Alessandra Rosaldo, esposa del comediante, realizarán un reality al puro estilo de las Kardashian, aunque esto no se ha confirmado.Una fuente cercana a la familia dijo que ésta viajó a Europa, después rumbo a África, para llegar a Marruecos.“Creemos que es eso, un reality, pero no dijeron nada, están muy herméticos”, comentó el informante, quien pidió no ser identificado.“Hay una locura que se nos ocurrió y se las quiero compartir”, afirmó Derbez a través de Instagram.Reunido con todos sus hijos, y su nieta Kailani cargada por su famoso papá, Ochmann, los Derbez anunciaron la odisea que enfrentarán a través de un video compartido en la cuenta oficial de Eugenio.“Queremos compartirles que tomamos esta decisión hace unos días, que por primera vez en la vida vamos a viajar juntos todos, todos, todos... Incluido José Eduardo. Sí lo dejó su mamá venir”, bromeó Eugenio al hablar del hijo que tuvo con la actriz Victoria Ruffo.José Eduardo, sentado entre el grupo, saludó al video grabado por su papá.“Incluido Mauricio, que viene aquí a la familia nueva... Kai (su nieta), Aitana, todos. Es la primera vez que nos juntamos y nos vamos a ir a un lugar exótico, lejos, fuera de México y Estados Unidos”.Aseguró que se trata de una sorpresa, que es un viaje muy especial que querían hacer todos.Se supo que el actor coordinó los tiempos para coincidir todos y que no les daría permiso a sus hijos de conectarse a redes sociales durante este viaje, cuando mucho una vez por semana.

