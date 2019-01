¿Desconocido?, nunca

Detrás de la exitosa serie de Netflix ‘La Casa de las Flores’ y de la película ‘Perfectos Desconocidos’, se encuentra el ingenio mexicano de un joven director que, para este año, planea mostrar mucha más locura y situaciones hilarantes en pantalla a través de sus producciones.Se trata del tapatío Manolo Caro de 33 años, reconocido por filmes como: ‘No sé si cortarme las venas o dejármelas largas’ (2013), Amor de mis amores’, ‘Elvira, te daría mi vida pero la estoy usando’ y ‘La vida inmoral de la pareja ideal’ (2014), quien platicó con El Diario de Juárez sobre sus proyectos más recientes.Entre ellos, el largometraje ‘Perfectos Desconocidos’, el cual se encuentra actualmente en cartelera y es un ‘remake’ de la película italiana ‘Perfetti sconosciut’ de 2016, con las actuaciones de Mariana Treviño, Cecilia Suárez, Ana Claudia Talancón, Miguel Rodarte, Bruno Bichir y Manuel García Rulfo.“¿Qué me motivó a hacer el remake?, yo creo que ser parte de este fenómeno y para darle nuestra voz y nuestro sentido latino a la película, de lo hilarantes, lo pasionales y lo locos que somos (…) Me encantó que me eligieran como director y es algo que he valorado y atesorado mucho”, explicó Caro –vía telefónica- a El Diario de Juárez.Dijo que para poder imprimirle su propio sello, y el sello mexicano al filme que también se hizo en España ¬–en 2017¬–, tuvo que olvidarse de lo que hicieron los otros realizadores, leyó el guión en incontables ocasiones y se basó en las reacciones naturales de un mexicano ante la situación que viven los personajes en la comedia.La historia, que según Manolo deja en los espectadores una “Reflexión de cómo estamos utilizando la tecnología a favor o en contra de nuestras relaciones humanas”, se desenvuelve alrededor de una cena que tienen siete mejores amigos.Aunque suene como un escenario muy común, la cúspide del relato sucede durante esa cena, cuando la anfitriona propone un juego en el cual todos deberán leer en voz alta los mensajes y atender las llamadas que reciban en sus celulares durante la velada.Para lograr transmitir la tensión del momento, Caro buscó un elenco de actores que lo retrataran como director, que se identificaran con una generación en especifico y que tuvieran una buena comunicación, logrando reunir al “mejor grupo de actores”, con los que le ha tocado trabajar durante su trayectoria artística.“Hicimos en tres semanas el rodaje, estuvo intenso. Fueron jornadas largas, nada agresivo, nada inhumano, pero si nos encerrábamos como 10 horas en el set para que las escenas quedaran como lo habíamos pensado. Fue un elenco muy interesante, muy profesional, me ayudaron mucho”, aseguró.Desde su estreno, en diciembre, y conforme a las declaraciones de Caro, la película ha sido un taquillazo en México que lo ha dejado muy contento y agradecido con el público.Ahora, y después de robarse la pantalla grande el año pasado con ‘Perfectos Desconocidos’, el mundo del streaming con la primera temporada de ‘La Casa de las Flores’ y hasta los escenarios teatrales con la obra ‘Straight’, Manuel Caro Serrano se prepara para filmar la segunda temporada de ‘La Casa de las Flores’.Ante la pregunta de: ¿Qué veremos de Manolo Caro este año?, él respondió: “La segunda temporada de ‘La Casa de las Flores’. Yo creo que ya como en 10 días agarro un avión para filmar fuera de México”.Y también agregó que de la segunda temporada se puede esperar más locura, más momentos hilarantes de la familia De la Mora y una trama que ahondará más en temas muy complejos y controvertidos.“Te puedo decir que estoy encantado con la segunda temporada y me fascina pensar que la gente pueda recibirlo tan bien”, compartió.Nombre completo: Manuel Caro SerranoLugar y fecha de nacimiento: Guadalajara, Jalisco, en 1985Edad: 33 añosFilmografía: ‘Motel’ (2004), ‘Gente bien… atascada’ (2007), ‘Lulú la del pez’ (2008), ‘No sé si cortarme las venas o dejármelas largas’ (2013), ‘La fabulosa y patética historia de un montaje’, ‘Amor de mis amores’, ‘Elvira, te daría mi vida pero la estoy usando’ y ‘La vida inmoral de la pareja ideal’ (2014)En cartelera en cines de Ciudad JuárezReparto: Mariana Treviño, Cecilia Suárez, Ana Claudia Talancón, Miguel Rodarte, Bruno Bichir y Manuel García RulfoSinopsis: ‘Perfectos Desconocidos’ es la delirante historia de siete mejores amigos, quienes se reúnen para una velada durante un eclipse lunar. Eva y Antonio son los anfitriones, ella propone un juego en el cual todos deberán leer en voz alta los mensajes y atender las llamadas que reciban en sus móviles durante la cena. ¿Que sucederá al jugar con las personas que mejor se conocen en el mundo?, ¿será que son un grupo de perfectos desconocidos?...

