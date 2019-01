¿Resucita hoy Juan Gabriel?

Los tiempos en los que México sufrió por el adiós de Juan Gabriel podrían llegar a su fin con la ‘resurrección’ del cantante, la cual, está marcada en el calendario para hoy… el día en el que el ‘Divo de Juárez’ celebraría su sexagésimo noveno cumpleaños.Según el exrepresentante de Juan Gabriel, Joaquín Muñoz, el ‘Amor eterno’ del país posiblemente reaparezca hoy ante los ojos del mundo para demostrar que todo este tiempo estuvo vivo.En una entrevista en el programa Al Rojo Vivo de Telemundo en diciembre del año pasado, Joaquín Muñoz aseguró que se comunica con el cantante vía WhatsApp y que él es el único que conoce su ubicación, ya que paga todos los gastos de ‘Juanga’."Él me dijo que yo hablara con los medios y que les dijera que a ver si quieren que el 7 de enero sea día internacional de Juan Gabriel porque en México no hay, y para que también reaparezca", afirmó.Asimismo, sostuvo que el certificado de defunción de Alberto Aguilera Valadez es un arreglo que realizó la esposa de Iván Aguilera, Simona.“Es un invento ese certificado, ¡él está vivo! Es un complot por Simona, por Iván Aguilera, Jesús Salas y Laura Salas", agregó.Sin embargo, Joaquín Muñoz no es el único que ha declarado públicamente que Juan Gabriel está vivo. El payaso Cepillín dijo lo mismo en noviembre de 2018 y, más recientemente, la vidente llamada Bruja Zulema dio a conocer que, entre sus predicciones para este 2019, se encontraba la reaparición de Juan Gabriel.“Todo el mundo sabe que no hay una prueba de que Juan Gabriel murió. Vamos a tener una noticia fuerte", señaló la vidente en una conferencia de prensa hace tres días.“Aquí hay algo que nos va a dejar con la boca abierta, él revive, más bien yo creo que nunca murió, entonces vamos a tener una sorpresa", añadió.La noticia de la muerte del ‘Divo de Juárez’ azotó al mundo entero el 28 de agosto de 2016, año en el que el cantautor, actor, compositor, músico y productor discográfico, nacido en Parácuaro, Michoacán, el 7 de enero de 1950, y criado en Ciudad Juárez, Chihuahua, falleció a causa de un infarto en Santa Mónica, California, Estados Unidos.

