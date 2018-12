Ciudad de México— Este 2018, muchos famosos decidieron vivir un cuento de hadas y darse el “sí quiero” en el altar. Te invitamos a dar un repaso de aquellas parejas que se juraron amor para toda la vida.El príncipe Enrique de Inglaterra y la actriz estadounidense Meghan Markle anunciaron su compromiso el 27 de noviembre y fue el 19 de mayo de este año cuando la pareja, cual cuento de hadas, se dio el sí.La que sin duda fue la boda del año fue televisada, y el hijo de la Princesa Diana invitó a más de 2 mil personas, entre ellas mil 200 ciudadanos de todos los rincones del Reino Unido.Ella vistió un diseño de Givenchy de seda cruda en blanco, de manga larga, con escote barco, rematado por un velo de cinco metros que llevaba bordadas las 53 flores típicas de los países de la Commonwealth.Rose Leslie y Kit Harington se juraron fidelidad el pasado 23 de junio, en Escocia.La ceremonia se llevó a cabo en la capilla de Rayne, en Aberdeenshire, situada cerca del castillo de Wardhill, ante cientos de invitados.Todos los detalles fueron celosamente guardados para evitar filtraciones a la prensa.El pasado mes de noviembre, Kit enfrentó un escándalo por una presunta infidelidad, luego de que la modelo rusa Olga Vlasova, de 27 años, revelara que tuvo una relación con la estrella de “Game of Thrones”, antes y después de la boda de él.El cantante español David Bisbal desposó a Rosanna Zanetti el pasado 2 de julio, en una ceremonia íntima en Ayllón, Segovia.No se supieron detalles de la boda, la cual él mismo anunció en su cuenta oficial de Instagram.”Ni en sueños habríamos imaginado una boda más perfecta: romántica, emotiva, discreta y en la más absoluta intimidad. Estamos muy felices y muy emocionados, y queremos compartirlo con vosotros”, fue el mensaje que publicó acompañado de una imagen de su boda.Kaley Cuoco llegó al altar con el multimillonario Karl Cook, en julio pasado.La estrella de “The Big Bang Theory” dio a conocer detalles del enlace, el cual se realizó en un rancho de California, en medio de caballos, flores y globos.Para la boda, la actriz lució un diseño de Reem Acra.Éste es el segundo matrimonio de Cuoco, pues en 2016 estuvo casada con Ryan Sweeting.Hailey Baldwin y Justin Bieber sorprendieron con su compromiso matrimonial, en julio pasado, pero más con su boda secreta en septiembre.La pareja se dio el sí en un juzgado de Nueva York, y ahora vive en Ontario.Se dice que, tras el trámite legal, ya alistan la unión religiosa.En medio de total hermetismo, Gwyneth Paltrow y Brad Falchuck se casaron en Nueva York el pasado 29 de septiembre.La sede del enlace fue la casa de la actriz en los Hamptons, y un mes después ella reveló fotos de la boda, para la cual lució un vestido Valentino.Karlie Kloss y Joshua Kushner dieron a conocer en julio pasado su compromiso, y fue el 18 de octubre, en Nueva York, cuando la pareja se dio el sí.La ceremonia fue judía, y solo asistieron 80 invitados.Tras un año de relación, en julio de 2017, Quentin Tarantino y Daniella Pick se comprometieron.Fue hasta este pasado 28 de noviembre que la pareja consumó su matrimonio, en una ceremonia íntima en Los Angeles.Danielle Fisher, conocida por su personaje de Topanga en la serie “Cómo Duele Crecer”, llegó al altar de la mano de Jensen Karp, el pasado 6 de noviembre.Al enlace estuvieron invitados Will Friedle y Ben Savage, con quienes compartió créditos en la serie que le dio fama, y para el mismo, ella lució un diseño de encaje, escote de corazón, trasparencias y manga corta.Danielle Fisher, conocida por su personaje de Topanga en la serie “Cómo Duele Crecer”, llegó al altar de la mano de Jensen Karp, el pasado 6 de noviembre.Al enlace estuvieron invitados Will Friedle y Ben Savage, con quienes compartió créditos en la serie que le dio fama, y para el mismo, ella lució un diseño de encaje, escote de corazón, trasparencias y manga corta.Un relámpago, así ha sido la relación de Nick Jonas y Priyanka Chopra, quienes apenas en mayo pasado hicieron público su noviazgo, y en diciembre se dieron el sí en India.Para los actores fueron cuatro días de boda; la ceremonia cristiana se celebró el pasado 1 de diciembre.

