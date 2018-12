Ciudad de México.- Ya sabemos que todo lo que hagan o digan las Kardashian rápidamente se convierte en noticia, desde que 'nunca han comido cereal' hasta su nueva peluca. Y es que son las influencers más importantes y reconocidas del momento.Increíblemente, Kylie Jenner, la más pequeña del clan es la más popular, no sólo porque su fortuna supera en demasiada a la de sus hermanas, sino por sus constantes esfuerzos para ser tendencia.Hace unos meses te contamos que la modelo, empresaria y ahora mamá de Stormi Webster confesó que estaba 'considerando' hacer más grande su familia con el rapero Travis Scott.Esto lo dijo durante una sesión de preguntas y respuestas que llevó a cabo en Snapchat y aseguró que la próxima vez se embarace será mucho más abierta sobre su estado con sus seguidores."¿Voy a tener otro bebé? Quiero otro bebé, pero cuándo es la pregunta. No sé cuándo será, pero cuando lo haga, me gustaría compartir más de eso con ustedes", señaló.Recientemente un informante reveló a la revist US Weekly que esto podria ocurrir más temprano que tarde."Kylie y Travis están más unidos que nunca y a eso ha contribuido sin duda su labor como padres. Los dos tienen muy claro que quieren ampliar la familia. La familia al completo les apoya incondicionalmente y todos están encantados con el rumbo que ha tomado su relación sentimental", dijo.Jenner, de 21 años, y Scott, de 26, recibieron a Stormi en febrero.

