¿Duquesas en guerra?

Ciudad de México— “Y como sólo una puerta dividirá nuestros departamentos, nos podremos ver a todas horas”. No lo sabemos de cierto, pero es muy probable que eso le dijera el príncipe Enrique a su hermano Guillermo hace unos meses, cuando comenzaron las remodelaciones del departamento 1, justo al lado del departamento 1A donde viven los duques de Cambridge y sus hijos, en el Palacio de Kensington.Sin embargo, el fin de semana pasado se dio a conocer oficialmente lo que ya era un secreto a voces: los duques de Sussex se mudarán a Frogmore Cottage, en los terrenos del Castillo de Windsor... y los rumores sobre desavenencias entre los hermanos, pero sobre todo entre las concuñas, salieron a flote.Que si Meghan hizo llorar a Catalina, que si ésta se siente superior por tener un lugar preferencial en los actos oficiales por encima de Meghan, que si una u otra se vistió mejor en tal evento.El caso es que la competencia y tensión entre las mujeres culminó con esta declaración de un miembro del staff del Palacio: “Catalina y Meghan son muy diferentes. No se llevan bien”.La tregua otorgada hace un año por parte de la prensa a los duques de Sussex ha terminado, así que ahora abundan los reportes sobre roces y comparaciones odiosas entre las nueras de la difunta princesa Diana.El desencuentro más significativo, según se dice, tuvo lugar durante una prueba de vestidos previa a la boda de Meghan con el príncipe Enrique: al parecer, la exactriz de Hollywood se quejó tanto del vestido que llevaría la princesa Carlota, que perturbó a Catalina y ésta comenzó a llorar.De acuerdo con los expertos, eso explicaría por qué la duquesa de Cambridge rompió el protocolo el día de la boda de su cuñado, al llegar a la iglesia después que la reina Isabel II.Eso sin contar con que eligió repetir un vestido de Alexander McQueen (¡que ya había usado tres veces!) para el evento más importante del año, y se mantuvo en segundo plano, seria, atendiendo a sus pequeños hijos.“Catalina acababa de dar a luz al príncipe Luis y estaba muy sensible”, aseguró una fuente al Daily Mail.The Sun agregó que personal del Palacio no negó el incidente, y que es muy posible que ese incidente detonara el distanciamiento entre las mujeres, y por consecuencia entre los hermanos, y que eso desembocó en la decisión de Enrique de poner tierra de por medio (aproximadamente 32 kilómetros) entre las familias.La noticia de que los duques de Sussex se mudan a Windsor vino semanas después de que Guillermo y Enrique anunciaran que cada quien manejaría sus asuntos por separado en lugar de usar la oficina en común que tienen en el Palacio de Kensington.Esto se atribuyó a que tienen roles e intereses diferentes: Enrique y Meghan seguirán como embajadores reales, después de su exitoso tour por Oceanía, mientras que Guillermo debe prepararse para convertirse en el futuro príncipe de Gales.Enrique ama a su hermano y a sus sobrinos, comentó la prensa, pero quiere alejarse de los protocolos y exigencias de la vida palaciega por el bien de su matrimonio y su bebé próximo a nacer.Por lo pronto, Enrique y Meghan comparten la Nottingham House, un pequeño apartamento de dos recámaras en el mismo complejo del Palacio de Kensington. Ahí fue donde el príncipe le propuso matrimonio a la actriz y desde donde dieron una entrevista para anunciar su compromiso.

