Madrid.- Fallecido el 24 de noviembre de 1991 a los 45 años, Freddie Mercury es uno de los iconos imprescindibles de la historia del rock en particular y del siglo XX en general. Por eso todo lo que rodea a su figura levanta un inusitado interés, más aún después del reciente estreno del biopic Bohemian Rhapsody, que ha vuelto a ponerle de suma actualidad.Uno de los grandes misterios en torno al que fuera vocalista de Queen tiene que ver con el lugar donde se esparcieron sus cenizas tras su muerte. Porque Freddie (nacido como Farrokh Bulsara en Zanzíbar en 1946) no tiene una tumba o una lápida donde sus millones de admiradores puedan acudir para presentarle sus respetos.El misterio en realidad parece no ser tal, pues todo parece indicar que las cenizas se esparcieron en el lago Ginebra, muy cerca de la casa que el músico tenía en aquella zona, a unos kilómetros de Montreaux (Suiza). Un lugar al que tanto él como los otros miembros de Queen acudían en busca de paz y desconexión, así como para trabajar en su música.Allá por 2010, el asistente personal de Freddie Mercury, Peter Freestone, aseguró que las cenizas se lanzaron al lago Ginebra, pero tampoco es algo que esté oficialmente confirmado al cien por cien. Esta versión se contradice con la de algunos familiares del cantante, que afirmaban que éste está enterrado en Zanzíbar.También se dice que reposan a los pies del enorme roble que corona el jardín de su residencia Garden Lodge (Londres), e incluso hay quien sostiene que se repartieron entre varios teatros londinenses. Sin embargo, ninguna de estas afirmaciones ha podido confirmarse hasta ahora.Por su parte, la biógrafa del músico, Lesley-Ann Jones, ha dicho esta semana a Billboard que el deseo de Mercury era que sus cenizas se esparcieran precisamente en el lago Ginebra.La escritora recuerda concretamente un encuentro con el artista en 1986 y cómo estando ambos sentados por la noche en uno de los bancos del Lago Ginebra, él compartió con ella una reflexión: "Sencillamente láncenme al lago cuando me vaya".Así las cosas, si el entorno más íntimo de Freddie Mercury quiso cumplir su última voluntad, cabe creer que sus cenizas fueron lanzadas y esparcidas en ese Lago Ginebra que tanto sosiego otorgaba a la rutilante estrella del rock.Esto, además, tiene todo el sentido pues en ese mismo lugar está la famosa estatua a la que los fans se acercan para recordar al músico. De cuya muerte se cumplen este 24 de noviembre ya 27 años.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.