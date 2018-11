Ciudad de México— No sólo los súperheroes están de luto.Este lunes 12 de noviembre de 2018, Stanley Martin Lieber, mejor conocido como Stan Lee, el creador de personajes de historietas cómicas falleció a los 95 años.Nació el 28 de diciembre de 1922 en Manhattan, Nueva York. Es conocido por ser escritor o co-creador de personajes emblemáticos de Marvel Cómics como: Spiderman, Hulk, Iron Man, Los Cuatro Fantásticos, Thor, Los Vengadores, los X-Men, entre otros.Pese a la cantidad de productos y mercancías que estos personajes generaron a lo largo de su historia, la fortuna de Stan Lee no era tan grande como podría suponerse.De acuerdo con Celebrity Networth, su fortuna ascendía a los 50 millones de dólares. Pese a que anteriormente se especuló que poseía más de 200 millones de dólares. Pero lo desmintió en una entrevista para TMZ.Recomendamos: Facebook se "cae" en gran parte del mundoSin embargo, el autor recibía desde la compra de Disney al Marvel Comics, un sueldo vitalicio de 1 millón de dólares anuales. Entre sus labores activas se encontraba realizar breves apariciones en las películas de los personajes del Marvel Cinematic Universe; asesorar en cuestiones creativas a la compañía y la aparición esporádica en eventos, cada vez menos común debido a sus complicaciones de salud.En 2009, Disney Company compró a Marvel Entertaintment por 4 mil millones de dólares. Pese a que en un inicio Lee tuvo problemas con la cuestión de derechos por sus obras, la compañía del ratón llegó a un acuerdo con el creador llegando al acuerdo antes mencionado.Stanley Martin Lieber, mejor conocido en el mundo de los cómics como Stan Lee, nació el 28 de diciembre de 1922 en Manhattan, Nueva York. Fue escritor, editor en jefe, y CEO de Marvel Comics.Estudió la escuela preparatoria y durante su adolescencia tuvo trabajos como escritor de obituarios y boletines para el National Tuberculosis Center, repartidor de sándwiches en comercios y asistente de oficina en una fábrica de pantalones.Gracias a la ayuda de uno de sus tíos, en 1939 se convirtió en asistente en Timely Comics. Para 1960 esta empresa se convertiría en Marvel Comics.Su debut fue en una historieta de Capitán América de 1941, fu ahí cuando comenzó a utilizar el seudónimo Stan Lee. En 1942 se unió al Ejército de Estados Unidos.El gran cambio en los cómicsPara la década de los 60, la carrera de Lee comenzó a tomar mayor impulso, cuando la competencia, DC Comics, comenzó a trabajar en la Liga de la Justicia. Fue entonces que se le dio el encargo de trabajar en un proyecto similar.El proyecto incluía privilegiar el experimentar con tramas y darles a los personajes una humanidad defectuosa. Antes de esto, los superhéroes eran perfectos y sin problemas. El cambio que Lee introducía complejidad, personajes más naturales, con mal temperamento, melancólicos y hasta enfermos.El primer grupo de superhéroes que creó fue Los 4 Fantásticos, junto con el artista Jack Kirby. Fue un éxito inmediato. Kirby y Lee trabajaron juntos para crear Hulk, Thor, Iron Man y X-Men. Con Steve Ditko desarrolló Doctor Strange y Spider-Man, el personaje más popular de Marvel. Desde entonces, todos vivían en el mismo universo.Tiempo después, Lee y Kirby decidieron poner a trabajar a todos los personajes juntos en el equipo llamado The Avengers. Para este momento, decidieron revivir a Capitán América y Sub-Mariner.La revolución de Lee, supuso enganchar a los lectores y el surgimiento de una comunidad entre fans y creadores.Gracias a esto, Marvel se convirtió en la editorial más importante de aquel momento, y dio paso al surgimiento de la Edad de Plata de los cómics en Estados Unidos.Para la década de los 70 se convirtió en la cara pública de Marvel Comics. En los 80, se mudó a California para desarrollar las propiedades de televisión y cine de la empresa.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.