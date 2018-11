Las 10 mejores frases de Stan Lee

Ciudad de México.- A los 95 años, Stan Lee, uno de los creadores de Marvel Comics, murió a los 95 años, según lo reportó el sitio web de noticias de entretenimientos TMZ citando a su hija, Joan Celia Lee.El célebre dibujante y guionista fue trasladado a primera hora de la mañana de este lunes, desde su domicilio en Hollywood Hills a un hospital de Los Ángeles, donde murió.En su largo historial, Lee es creador de personajes icónicos del cómic, como Spider-Man, Hulk, Iron Man, Thor, Los 4 Fantásticos, Los Vengadores y X-Men, entre muchos más.Estas son diez de las más grandes frases de Stan Lee:1- “Un gran poder conlleva una gran responsabilidad”.2- “Soy un actor frustado, así que voy a intentar derrotar a Alfred Hithcock en su número de cameos. Voy a romper su record”.3- “Todos necesitamos un ídolo, y a veces hay que buscarlo en la ficción”.4- “A todos nos gustaría tener superpoderes ya que a todos nos gustaría más de lo que podemos hacer”.5- “El único consejo que puedo dar es, si quieres ser escritor, escribe. Y lee mucho, lee todo lo que puedas”.6- “Nadie tiene una vida perfecta. Todo el mundo desea algo que no tiene pero no encuentra el camino para conseguirlo”.7- “Solo existe alguien quien es todopoderoso y su arma más grande es el amor”.8- “Si Shakespeare y Miguel Ángel estuviesen vivos hoy en día, y si ellos decidiesen elaborar un comic, Shakespeare podría escribir el guion y Miguel Ángel dibujarlo. ¿Alguien pondría en duda que esto no sería una forma de hacer arte?”.9- “Resulta que ahora quieren hacer una película de mi vida y yo me pregunto, “¿Qué demonios estarán escribiendo en el guión? Nunca he sido arrestrado, no he tomado drogas y sigo con la misma esposa desde hace 54 años… ¿Dónde está el interés?”.10- “¡Excelsior!”.

