Ciudad de México— El legendario guitarrista mexicano Carlos Santana celebrará el 50 aniversario de su actuación en Woodtsock y los 20 años de la aparición del multipremiado álbum Supernatural, con su espectáculo Global Consciousness Tour, que iniciará en marzo de 2019 y hará paradas en México y varias ciudades de Estados Unidos, según informó la empresa OCESA.La gira del hijo pródigo de Autlán, Jalisco, que incluirá los grandes temas de Supernatural (acreedor a nueve estatuillas Grammy), ofrecerá en un inicio una docena de presentaciones en el House of Blues en Mandalay Bay Resort and Casino en Las Vegas, Nevada y posteriormente ocho fechas más en el mismo recinto de la ciudad del pecado.Durante más de 50 años, Santana, de 71, es uno de los más icónicos guitarristas de la actualidad que ha vendido más de 10 millones de discos y se ha presentado ante más de 10 millones de personas alrededor del mundo.Nov 07 - House of Blues at Mandalay Bay - Las Vegas, NV.Nov 09 - House of Blues at Mandalay Bay - Las Vegas, NV.Nov 10 - House of Blues at Mandalay Bay - Las Vegas, NV.Nov 11 - House of Blues at Mandalay Bay - Las Vegas, NV.Ene 23 - House of Blues at Mandalay Bay - Las Vegas, NV.Ene 25 - House of Blues at Mandalay Bay - Las Vegas, NV.Ene 26 - House of Blues at Mandalay Bay - Las Vegas, NV.Ene 27 - House of Blues at Mandalay Bay - Las Vegas, NV.Ene 30 - House of Blues at Mandalay Bay - Las Vegas, NV.Ene 31 - House of Blues at Mandalay Bay - Las Vegas, NV.Feb 01 - House of Blues at Mandalay Bay - Las Vegas, NV.Feb 02 - House of Blues at Mandalay Bay - Las Vegas, NV.Mar 17 – Ciudad de México, MX - Vive Latino Festival 2019.Mar 19 - Puebla, MX - Acrópolis Puebla.Mar 21 - Guadalajara, MX - Auditorio Telmex.Abr 18 - St. Petersburg, FL - Al Lang Stadium.Abr 19 - Hollywood, FL - Hard Rock Event Center.Abr 20 - Saint Augustine, FL - Saint Augustine Amphitheatre.Abr 22 - Nashville, TN - Grand Ole Opry House.Abr 24 - Alpharetta, GA - Verizon Amphitheatre.Abr 27 - Southaven, MS - Bank Plus Amphitheater at Snowden Grove.Abr 28 - Rogers, AR - The Walmart Amp.May 15 - House of Blues at Mandalay Bay - Las Vegas, NV.May 17 - House of Blues at Mandalay Bay - Las Vegas, NV.May 18 - House of Blues at Mandalay Bay - Las Vegas, NV.May 19 - House of Blues at Mandalay Bay - Las Vegas, NV.May 22 - House of Blues at Mandalay Bay - Las Vegas, NV.May 24 - House of Blues at Mandalay Bay - Las Vegas, NV.May 25 - House of Blues at Mandalay Bay - Las Vegas, NV.May 26 - House of Blues at Mandalay Bay - Las Vegas, NV.Se anunciarán más fechas próximamente.