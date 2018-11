'Ned Stark' dice quién ocupará el Trono de Hierro

Madrid— Como todos los seguidores de Juego de Tronos sabrán, Ned Stark, interpretado por Sean Bean, pierde la cabeza al final de la primera temporada de la serie de HBO. La muerte del Rey del Norte fue un duro golpe para aquellos que no hubieran leído los libros de George R.R. Martin... Y ahora que la ficción llega a su fin, el actor se moja y trata de responder a la gran pregunta: ¿Quién de sus hijos sobrevivirá?Parece que el actor británico no está muy al día sobre cómo se han desarrollado los acontecimientos en Poniente las últimas temporadas, ya que desconoce qué compañeros del reparto continuan dando vida a los personajes de Game of Thrones."¿Quién queda?", bromea cuando el blog Mashable le pregunta sobre quién vivirá.A pesar de todas las desgracias que han teñido de sangre a La Casa Stark, los hijos de Ned que han logrado sobrevivir han sido Sansa, Arya, Brandon, actualmente el Cuervo de tres ojos, y su 'hijo adoptado' Jon Snow.Este último, punto nuclear de la trama en la última temporada y actual señor de Invernalia, se antoja como uno de los candidatos más firmes al Trono de Herro. Pero si Bean tuviera que salvar a uno de sus hijos en la ficción, ese sería Arya, a quien da vida Maisie Williams."Tendría que ser Arya", sentenció y agregó "Sí, Arya sobrevivirá, quizá acabe en el Trono".Arya es la hija pequeña de Ned, quien tras la muerte de su padre —y después de protagonizar no pocas peripecias— huye de Poniente y marcha a Braavos, donde entrenó en el templo del Dios de Muchos Rostros hasta convertirse en una asesina... Y tachar todos los nombres de su lista.Para saber quién se hará con el Trono de Hierro, si es que alguno consigue sobrevivir a los caminantes blancos, se sabrá en 2019 con el estreno de la octava y última temporada de Juego de Tronos.

